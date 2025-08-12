Скасований "Зоряний шлях" від Квентіна Тарантіно мав "божевільний" сюжет про гангстерську Землю 1930-х років

Кадри з фільму "Зоряний шлях"

Десь в альтернативній реальності Квентін Тарантіно не обмежив себе десятьма фільмами й зняв “Зоряний шлях” з рейтингом R, який колись презентував продюсерам.

Нині Саймон Пегг, який зіграв Скотті в перезавантаженні трилогії “Зоряний шлях”, підтвердив, що скасований проєкт, про який йому розповіли Дж. Дж. Абрамс і продюсерка Ліндсі Вебер, був “дійсно божевільним” і саме таким, якого слід було очікувати від Тарантіно.

“Це те, що ми в бізнесі називаємо божевільним”, — зазначає Пегг. “Це було все, що ви очікуєте від сценарію Квентіна Тарантіно до “Зоряного шляху”.

Пегг не надав подробиць, але з попередніх витоків відомо, що історія мала розгортатися на планеті, схожій на Землю, яка застрягла у гангстерській ері 1930-х років. Натхненням для цього слугував епізод другого сезону “Зоряний шлях: Оригінальний серіал”, де екіпаж Ентерпрайза відвідує світ, змодельований під стару мафіозну культуру.

“Думаю, що було б неймовірно цікаво побачити “Зоряний шлях” крізь його об’єктив”, — каже Пегг. “Я не знаю, як це сприйняли б фанати, але це точно було б цікаво”.

Тарантіно презентував свою ідею Абрамсу у 2017 році, пропонуючи “Зоряний шлях” із рейтингом R і дію, що відбувається в іншій часовій шкалі. У травні 2019 року режисер підтвердив, що сценарій завершено із планами до знімань одразу після “Одного разу в Голлівуді”. Однак згодом Квентін прийняв рішення завершити кар’єру на десяти фільмах, перш ніж піти на пенсію.

Фактично, в запасі лишився один — і це не “Зоряний шлях” чи “Кінокритик” з Бредом Піттом, сценарій якого отримав втілення як “Пригоди Кліффа Бута” від Девіда Фінчера. Таке самонав’язане обмеження Тарантіно пояснював тим, що режисери “втрачають навички з віком”, а він хоче лишити свою фільмографію “без осічок”:

“Я хочу зупинитися на певному етапі. Режисери не стають кращими з віком. Зазвичай найгірші фільми в їхній фільмографії — останні чотири з кінця”.

Нагадаємо, що раніше Тарантіно розхвалив серіал “Новини”, відзначивши Аарона Соркіна, як “найкращого автора діалогів” в Голлівуді, а також хіт жахів Netflix, що, на думку режисер, “не має конкурентів” в жанрі. Також режисер назвав найкращий бойовик 2025 року, фільм, який вважає одним із кращих режисерських дебютів в історії, та два найкращі “фільми для тусовок” всіх часів.

