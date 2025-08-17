Новини Кіно 17.08.2025 comment views icon

Тарантіно благословив "Пригоди Кліффа Бута" та назвав двох найкращих режисерів у світі

Квентін Тарантіно та Бред Пітт, виконавець ролі Кліффа Бута / Depositphotos

Квентін Тарантіно радіє, що саме Девід Фінчер знімає “Пригоди Кліффа Бута”. За його словами, це демонструє серйозне ставлення Netflix до його праці.

Під час подкасту The Church of Tarantino режисер назвав благословенням участь Фінчера у сиквелі його стрічки “Одного разу в Голлівуді” — котрий, однак, буде не продовженням, а окремою історією. Він каже, що це якнайкраще сприяє його планам зняти абсолютно новий десятий фільм

“Я люблю цей сценарій, але я все ще йду тим шляхом, яким вже йшов. Він просто трохи мене розчарував. У цьому останньому фільмі я знову не знаю, що роблю. Я маю бути на незвіданій території”, — пояснює Тарантіно.

Квентін вважає, що у світі немає кращого режисера, який створив би цей фільм, дія якого відбувається через вісім років після подій оригінальної стрічки. Він сказав про намір Фінчера дотримуватися стилю оригіналу та зробив Девіду чи не найкращий комплімент.

“Я вважаю, що ми з Девідом Фінчером — два найкращі режисери. Тож ідея того, що Девід Фінчер насправді хоче адаптувати мою роботу під мене, свідчить про рівень серйозності ставлення до моєї роботи, який, на мою думку, потрібно враховувати”.

Тарантіно братиме жваву участь у зніманні нового фільму, проте не збирається “жити” на знімальному майданчику, через необхідність бувати в Ізраїлі з родиною та власні творчі плани. Також він наголосив на допомозі у разі необхідності.

“Я постійно курсую туди-сюди з Ізраїлю, тому не буду на знімальному майданчику щодня. Але так, я буду поруч, якщо їм щось знадобиться, я буду”.

Як повідомляв ITC.ua, знімання “Пригод Кліффа Бута” вже розпочалися та мають завершитися на початку 2026 року. Проте Netflix поки не оприлюднює дату прем’єри. Окрім Бреда Пітта, у стрічці нібито знов з’являться Леонардо Ді Капріо та Марго Роббі. За чутками, фільм має величезний бюджет у понад $120 млн, $20 млн з якого Тарантіно отримав за сценарій.

Джерело: Gamesradar

