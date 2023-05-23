Технологія AirJet охолоджує міні-ПК Zotac Zbox Pico за $499 без вентиляторів та масивних радіаторів

Представлена ​​на CES 2023 технологія охолодження компонентів ПК від компанії Frore Systems набула промислове втілення. На виставці Computex 2023 компанія Zotac оголосила, що до кінця цього року випустить у продаж міні-ПК з охолодженням AirJet за ціною $499.

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Zotac Zbox PI430AJ Pico з AirJet – зовсім не той міні-ПК, про який мріють ентузіасти. Малопотужний комп’ютер з твердотілим накопичувачем призначений насамперед для периферійних обчислень, інтернету речей, електронних вивісок та інших цифрових пристроїв.

Комп’ютер оснащений процесором Intel Core i3-N300 потужністю 7 Вт з номінальною частотою 800 МГц, вбудованою графікою, 8 ГБ пам’яті LPDDR5, роз’ємами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Gigabit Ethernet, трьома USB 3.2 зі швидкістю 10 Гбіт/с та ще одним DP 1.4 через USB-C. Серійні пристрої не матимуть прозорого корпусу, як на фото: вони будуть чорними.

Особливість у тому, що без системи AirJet Zotac навряд чи вдалося створити таку безвентиляторну конфігурацію. Моделі Pico раніше випускалися з повільнішими процесорами Intel Celeron, а попередник цього комп’ютера, модель PI336, був визнаний нездатним підтримувати пікову продуктивність – хоча Zotac перетворила весь його корпус на ребристий радіатор.

На інфрачервоному знімку PI430AJ Pico видно, що AirJet справді працює: система охолодження виводить тепло за межі корпусу. Компанія поки не дозволяє нікому заглядати всередину СО, але пояснює принцип роботи:

«Всередині охолоджувача знаходяться мембрани, що вібрують. Їхня вібрація створює всмоктувальну силу, яка втягує повітря зверху через кожух від пилу у вхідні отвори, а потім штовхає його униз з високою швидкістю. Повітря стикається з мідним розподільником тепла у нижній частині, насичується теплом від процесора та викидається назовні». Курс Англійської Ваш викладач англійської нудний? Вивчайте мову із задоволенням. Підберемо викладача, який також любить Marvel, а не DC Мені потрібен найкращий

Сила всмоктування 1750 Па у 10 разів більша за створювану вентиляторами. Для виведення гарячого повітря навіть не потрібні спеціальні отвори – воно добре виходить через природні щілини. Мінімум отворів дозволить створювати пилозахищені ПК. При цьому безпосереднє відведення тепла є невеликим – всього 8,75 Вт, але охолодження ефективніше внаслідок швидких потоків повітря в корпусі. Система здатна ефективно охолоджувати Steam Deck потужністю 15 Вт.

Принцип роботи AirJet не виглядає інтуїтивно зрозумілим та й споживає система вкрай мало – усього 1 Вт. Проте редактор та один з засновників The Verge Шон Холістер переконався у її роботі під час свого візиту до Frore. До того ж система не є повністю безшумною, але її звук незрівнянно тихіший за звичайні кулери.

AirJet Mini не підходить для всіх типів ПК. Просто замінити звичайні системи охолодження не вийде – потрібна спеціальна мікросхема управління, вбудована у матплату. Внутрішнє компонування пристрою повинне сприяти або легко адаптуватися до створення правильного повітряного потоку.

Потенційно ПК могли б стати не тільки тихішими, але й тоншими – систему теплових трубок та вентиляторів замінили б мідні радіатори з AirJet. При цьому масштабування системи охолодження не збільшувало б товщину пристрою. Існують прототипи ноутбуків, які працюють з кількома AirJet краще, ніж зі штатними вентиляторами. Крім Zotac, у Frore є клієнти, які планують анонсувати інші пристрої до кінця року.

Джерело: The Verge