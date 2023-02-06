SSD CFD Gaming з підтримкою PCIe 5.0 шумить навіть сильніше, ніж боксовий вентилятор процесора Intel

Накопичувачі зі швидкістю читання та запису понад 10 ГБ/с тепер доступні споживачам, але за швидкість доводиться платити – і не лише грошима. Японський ентузіаст @momomo_us одним із перших встановив у свій комп’ютер твердотілий накопичувач PCIe 5.0 та був неприємно здивований.

Накопичувач CFD Gaming місткістю 2 ТБ став першим на японському роздрібному ринку. Щоб розв’язати проблему з нагріванням, CFD розмістили на ньому радіатор з невеликим вентилятором. Накопичувач з такою системою охолодження не завжди вдасться використовувати зі штатними радіаторами з комплекту материнської плати.

Як переконався @momomo_us, під час тестів вентилятор працював на дуже високих швидкостях та дуже голосно – набагато голосніше за штатний кулер Intel для процесора Core i7-13700K, який використовувався у тестуванні. Швидше за все шум пов’язаний з інтенсивним використанням під час тестування сховища та можливо, що він не буде таким гучним постійно – але ще фактор, який потрібно брати до уваги при покупці накопичувача.

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Хороша новина полягає в тому, що накопичувач може легко перевищити швидкість послідовного читання та запису 10 ГБ/с, як і обіцяв виробник. Слід зазначити, що менша місткість матиме трохи меншу швидкість запису (~9,5 ГБ/с). SSD від CFD місткістю 2 ТБ продаються в Японії за ціною близько $385.

Платформи, що підтримують PCI Express, доступні споживачам вже понад рік, але SSD з його підтримкою надходять у продаж лише зараз. Навіть через кілька місяців після того, як AMD та Intel представили новітню системну логіку з розширеною підтримкою пристроїв PCIe Gen5, на ринку практично немає швидкісних твердотілих накопичувачів.

Схоже, мрія зібрати потужний та водночас тихий ПК дедалі більше віддаляється від реалізації. Сучасні гарячі відеокарти здатні плавити блоки живлення та перехідники, а також у деяких випадках плавляться самі. Для гарячих комплектуючих все частіше використовується водне охолодження, радіатори якого також потребують обдування.

Якщо раніше джерелом шуму служили HDD, що використовують механічне обертання, то зараз їм на зміну прийшли швидкі SSD PCIe 5.0 з активним охолодженням. На межі можливостей кремнію та сучасних технологій нагрівання чипів зростає. Можливо, становище хоча б частково виправить широке впровадження енергоефективної архітектури ARM.

Джерело: VideoCardz