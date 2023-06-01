Новини Авто 01.06.2023 о 17:47

Тернопільська ELEEK створила електробагі для ЗСУ: швидкість до 55 км/год, запас ходу до 150 км, ціна орієнтовно $10 тис

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Вадим Карпусь

Автор новин

Тернопільська ELEEK створила електробагі для ЗСУ: швидкість до 55 км/год, запас ходу до 150 км, ціна орієнтовно $10 тис

Українська компанія Eleek, відома завдяки випуску електровелосипедів, створила новий транспортний засіб для потреб ЗСУ. Компанія розробила легке двомісне багі та продемонструвала його на виставці ComAutoTrans 2023.

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Eleek создала электробагги для ВСУ: скорость до 55 км/ч, запас хода до 150 км, цена около $10 тыс.

Нове багі Eleek має два електромотори потужністю по 6 кВт кожен, які приводять в рух задні колеса. Вбудований акумулятор місткістю 9 кВт·год забезпечує автономність до 150 км. Зарядка акумулятора займає приблизно 3 години. Завдяки знімній конструкції батарею можна під’єднати до зовнішніх споживачів, наприклад, електроінструменту чи приладів освітлення. Максимальна швидкість руху становить 55 км/год.

Eleek создала электробагги для ВСУ: скорость до 55 км/ч, запас хода до 150 км, цена около $10 тыс.

Електричне багі Eleek може використовуватися для перевезення двох людей, а також вантажів чи поранених бійців. Для цього передній трубчастий багажник має висувні секції з обох боків, що дозволяє закріпити на ньому ноші. Вага транспортного засобу становить лише 240 кг.

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Eleek показала на виставці ComAutoTrans 2023 прототип свого електробагі. За попередніми розрахунками, серійна версія може коштувати приблизно $10 тис.

Джерело: autocentre


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