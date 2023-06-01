Тернопільська ELEEK створила електробагі для ЗСУ: швидкість до 55 км/год, запас ходу до 150 км, ціна орієнтовно $10 тис

Українська компанія Eleek, відома завдяки випуску електровелосипедів, створила новий транспортний засіб для потреб ЗСУ. Компанія розробила легке двомісне багі та продемонструвала його на виставці ComAutoTrans 2023.

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Нове багі Eleek має два електромотори потужністю по 6 кВт кожен, які приводять в рух задні колеса. Вбудований акумулятор місткістю 9 кВт·год забезпечує автономність до 150 км. Зарядка акумулятора займає приблизно 3 години. Завдяки знімній конструкції батарею можна під’єднати до зовнішніх споживачів, наприклад, електроінструменту чи приладів освітлення. Максимальна швидкість руху становить 55 км/год.

Електричне багі Eleek може використовуватися для перевезення двох людей, а також вантажів чи поранених бійців. Для цього передній трубчастий багажник має висувні секції з обох боків, що дозволяє закріпити на ньому ноші. Вага транспортного засобу становить лише 240 кг.

Eleek показала на виставці ComAutoTrans 2023 прототип свого електробагі. За попередніми розрахунками, серійна версія може коштувати приблизно $10 тис.

Джерело: autocentre