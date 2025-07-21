Новини Авто 21.07.2025 comment views icon

Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений
Ілон Маск обіцяє покращити FSD — з урахуванням напрацювань Robotaxi

Вже чимало років Tesla розвиває функцію повного автопілоту — FSD (Full Self-Driving). Поки що реальність далека від багатообіцяючої назви. FSD неодноразово призводила до аварій. Наприклад, Cybertruck з FSD врізався в стовп, а згодом автомобіль Tesla на автопілоті раптово з’їхав з дороги, врізався в дерево та перевернувся. Проте компанія не зупиняється і готує чергове велике оновлення власної автономної платформи з використанням здобутків на базі Robotaxi.

Місяць тому Tesla запустила в пілотному режимі сервіс Robotaxi в Остіні. В експерименті задіяно кілька нових Model Y, які їздять без участі водія (хоча водій сидить за кермом для підстраховки). І хоча апаратна платформа в них стандартна, ПЗ відрізняється від тієї версії FSD, яку зараз отримують власники звичайних електромобілів Tesla.

Автопілот Tesla FSD не працює, як обіцяно — власник отримав компенсацію через арбітраж

І тепер Ілон Маск обіцяє «якісне покращення» в наступному релізі FSD для звичайних електромобілів. Це покращення стане можливим завдяки урокам, отриманим під час запуску сервісу Robotaxi. За його словами, компанія готується об’єднати експериментальну гілку ПЗ для роботаксі з основною комерційною версією, але робитиме це обережно, щоби нововведення не призвели до погіршення в інших сценаріях використання.

Під час тестів в Остіні Tesla використовує так званий FSD «без нагляду». Це означає, що автомобіль не вимагає постійної уваги водія й здатен повністю самостійно рухатись. Місцевий департамент транспорту класифікував таку систему як автономну Level 4 — тобто вона не потребує людини за кермом. Водночас базова версія FSD все ще класифікується як «з наглядом». Вона вимагає, щоб водій був зосереджений на дорожній обстановці, тримав руки на кермі та був готовий будь-якої миті перейняти керування автомобілем.

Але щоб отримати дозвіл на таку роботу Robotaxi, Tesla локально обмежила зону використання сервісу. У цьому сенсі підхід Tesla тимчасово наближається до того, як працює Waymo, хоча остання покладається на комбінацію сенсорів і LiDAR. Водночас Tesla принципово відмовляється від таких рішень, розвиваючи систему FSD з використанням лише камер.

Перш ніж новий FSD стане доступним усім, Tesla хоче провести більше тестів. Особливу увагу приділять тому, щоб нова версія добре працювала не лише в Остіні, а й у будь-якому іншому місці. Маск наголосив: компанія не хоче, щоб оптимізація для конкретного регіону викликала помилки деінде.

Tesla планує об’єднати експериментальну гілку FSD із загальнодоступною вже до кінця року. Оновлення включатиме вчетверо більше параметрів, а також оптимізоване використання пам’яті — лише те, що потрібно для конкретного обчислення. Це дозволить системі працювати швидше та ефективніше.

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

Вийшов Commodore 64 Ultimate — перший новий комп’ютер компанії за 30 років
Відеоогляд та обкатка електричного самоката Acer Series 5 Select
Tesla зіпсувала відео «першого у світі» автономного доставлення авто порушенням правил
Китайці створили лазерну зброю проти комарів — 30 комах на секунду
Тонкий, але надійно захищає: ось чохол від Pitaka для 16 Pro Max, що не робить його об’ємнішим
Новий оптичний мікроскоп «бачить» атоми — вчені обійшли дифракцію
В наукових статтях виявили приховані промти для ШІ, які вимагають «лише позитивних» відгуків
«Він Людина зі Сталі, а не з балачок»: режисери «Супермена» висміяли самі себе в новому епізоді «Ріка і Морті»
Microsoft дозволяла інженерам з Китаю працювати з системами Пентагона з мінімальним наглядом
Фінал серіалу «Дивні дива» — перший трейлер показав зірку «Термінатора» з натяком на епічну битву з Векною
Експеримент з ШІ в кол-центрі: більше заважав, ніж допомагав
Костюми для «Грішників» Раяна Куглера викупили у Marvel — зі «складу» для перезапуску «Блейда»
Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
«Яке прикре самогубство»: планета-гігант провокує вибухи на зірці, які її знищують
Квитки на «Одіссею» в IMAX розібрали за годину і перепродають по $150 — фільм вийде у 2026 році і ще не має трейлеру
24 світові рекорди: електрогіперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонструє потенціал EV
«Основний інстинкт» із Шерон Стоун отримає «анти-воук» рімейк — від Amazon і оригінального автора
Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
Штучний інтелект перевершив 30 найкращих математиків світу на випробуванні у Каліфорнії
Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю
Керований ШІ робот-хірург провів складну операцію без участі людини
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати