Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений

Ілон Маск обіцяє покращити FSD — з урахуванням напрацювань Robotaxi

Вже чимало років Tesla розвиває функцію повного автопілоту — FSD (Full Self-Driving). Поки що реальність далека від багатообіцяючої назви. FSD неодноразово призводила до аварій. Наприклад, Cybertruck з FSD врізався в стовп, а згодом автомобіль Tesla на автопілоті раптово з’їхав з дороги, врізався в дерево та перевернувся. Проте компанія не зупиняється і готує чергове велике оновлення власної автономної платформи з використанням здобутків на базі Robotaxi.

Місяць тому Tesla запустила в пілотному режимі сервіс Robotaxi в Остіні. В експерименті задіяно кілька нових Model Y, які їздять без участі водія (хоча водій сидить за кермом для підстраховки). І хоча апаратна платформа в них стандартна, ПЗ відрізняється від тієї версії FSD, яку зараз отримують власники звичайних електромобілів Tesla.

І тепер Ілон Маск обіцяє «якісне покращення» в наступному релізі FSD для звичайних електромобілів. Це покращення стане можливим завдяки урокам, отриманим під час запуску сервісу Robotaxi. За його словами, компанія готується об’єднати експериментальну гілку ПЗ для роботаксі з основною комерційною версією, але робитиме це обережно, щоби нововведення не призвели до погіршення в інших сценаріях використання.

We need to validate that improvements for Austin don’t cause regressions elsewhere. For Europe and China, we are awaiting regulatory approval. Hopefully, soon🤞 — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025

Під час тестів в Остіні Tesla використовує так званий FSD «без нагляду». Це означає, що автомобіль не вимагає постійної уваги водія й здатен повністю самостійно рухатись. Місцевий департамент транспорту класифікував таку систему як автономну Level 4 — тобто вона не потребує людини за кермом. Водночас базова версія FSD все ще класифікується як «з наглядом». Вона вимагає, щоб водій був зосереджений на дорожній обстановці, тримав руки на кермі та був готовий будь-якої миті перейняти керування автомобілем.

Але щоб отримати дозвіл на таку роботу Robotaxi, Tesla локально обмежила зону використання сервісу. У цьому сенсі підхід Tesla тимчасово наближається до того, як працює Waymo, хоча остання покладається на комбінацію сенсорів і LiDAR. Водночас Tesla принципово відмовляється від таких рішень, розвиваючи систему FSD з використанням лише камер.

Перш ніж новий FSD стане доступним усім, Tesla хоче провести більше тестів. Особливу увагу приділять тому, щоб нова версія добре працювала не лише в Остіні, а й у будь-якому іншому місці. Маск наголосив: компанія не хоче, щоб оптимізація для конкретного регіону викликала помилки деінде.

Tesla планує об’єднати експериментальну гілку FSD із загальнодоступною вже до кінця року. Оновлення включатиме вчетверо більше параметрів, а також оптимізоване використання пам’яті — лише те, що потрібно для конкретного обчислення. Це дозволить системі працювати швидше та ефективніше.

Джерело: notebookcheck