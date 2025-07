Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений

Вже чимало років Tesla розвиває функцію повного автопілоту — FSD (Full Self-Driving). Поки що реальність далека від багатообіцяючої назви. FSD неодноразово призводила до аварій. Наприклад, Cybertruck з FSD врізався в стовп, а згодом автомобіль Tesla на автопілоті раптово з’їхав з дороги, врізався в дерево та перевернувся. Проте компанія не зупиняється і готує чергове велике оновлення власної автономної платформи з використанням здобутків на базі Robotaxi.

Місяць тому Tesla запустила в пілотному режимі сервіс Robotaxi в Остіні. В експерименті задіяно кілька нових Model Y, які їздять без участі водія (хоча водій сидить за кермом для підстраховки). І хоча апаратна платформа в них стандартна, ПЗ відрізняється від тієї версії FSD, яку зараз отримують власники звичайних електромобілів Tesla.

І тепер Ілон Маск обіцяє «якісне покращення» в наступному релізі FSD для звичайних електромобілів. Це покращення стане можливим завдяки урокам, отриманим під час запуску сервісу Robotaxi. За його словами, компанія готується об’єднати експериментальну гілку ПЗ для роботаксі з основною комерційною версією, але робитиме це обережно, щоби нововведення не призвели до погіршення в інших сценаріях використання.

We need to validate that improvements for Austin don’t cause regressions elsewhere.

For Europe and China, we are awaiting regulatory approval. Hopefully, soon🤞

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025