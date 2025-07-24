Звіт Tesla: найнижчий прибуток в історії, плани на доступне авто та пересадити пів США на Robotaxi

Продаж Tesla / Depositphotos

Tesla оприлюднила фінансовий звіт за другий квартал 2025 року. Він став черговим свідченням того, як політична активність Ілона Маска негативно вплинула на компанію.

Фінансовий звіт Tesla

За звітний період компанія отримала $22,5 млрд доходу. Хоча це трохи краще прогнозів аналітиків ($22,3 млрд), водночас показник знизився на 12% у порівнянні з другим кварталом 2024 року ($25,5 млрд). При цьому основне джерело доходу — продаж автомобілів — упало ще суттєвіше: з $19,9 млрд торік до $16,6 млрд зараз (-16,6%). Перед цим звітом компанія вже представила невтішні результати продажів. У другому кварталі Tesla реалізувала 384122 автомобілі, що на 14% менше, ніж роком раніше. Для компанії, яка працює за прямою моделлю продажів, це серйозне просідання.

Tesla також отримала $439 млн доходу за рахунок продажу регуляторних кредитів виробникам авто з ДВЗ. Проте очікується, що скоро це джерело доходу зникне через законодавці ініціативи президента США Дональда Трампа. Його план, який підтримує республіканська партія, передбачає скасування штрафів для автовиробників, що перевищують ліміти споживання пального.

У підсумку, за другий квартал 2025 року Tesla отримала $1,17 млрд чистого прибутку. Це на 16% менше, ніж в аналогічному кварталі попереднього року. Операційний прибуток Tesla скоротився ще помітніше — на 42% у річному порівнянні, до менш ніж $1 млрд. Причому майже половина цього прибутку знову припадає на регуляторні кредити, які незабаром можуть зникнути. Перший квартал 2025 року також продемонстрував падіння прибутку.

Крім того, обсяг вільного грошового потоку (cash flow) за квартал склав лише $100 млн, а загальний обсяг грошових коштів компанії скоротився на $200 млн, до $36,8 млрд. Деякі аналітики вважають, що до кінця року Tesla може вийти на негативний cash flow, що може спровокувати різке падіння акцій.

Після кількох років стрімкого зростання цей обвал виглядає різким і дезорієнтує навіть лояльних інвесторів. Tesla стала прикладом того, що відбувається, коли компанія йде «на автопілоті», поки її керівник займається іншими справами.

Серед основних причин погіршення фінансових показників Tesla побіжно згадала економічну нестабільність, спричинену торговими війнами за ініціативою адміністрації Трампа, а також зниження «споживчого настрою». Водночас компанія не визнала вплив політичної діяльності Ілона Маска на падіння виручки. За версією компанії це сталося через зниження обсягів продажів, зменшення доходів від регуляторних кредитів, падіння середньої ціни автомобіля та доходів від енергетичних проєктів.

Нові дешевші моделі Tesla

З усім тим, Tesla не сидить склавши руки й намагається знайти вихід із ситуації, яка вже тривалий час погіршується. У своєму фінансовому звіті компанія зазначила, що в червні випустила перші екземпляри дешевших моделей, а масове виробництво заплановане на другу половину 2025 року. Йдеться не про повністю нову модель, а про спрощені версії Model 3 і Model Y, що розчарувало частину інвесторів. Зауважимо, ще з минулого року компанія обіцяла випустити дешевші версії на базі Model 3/Y у першій половині 2025 року. Цей період уже минув, але жодну нову модель Tesla так і не представила.

Нещодавно біля заводу Tesla в Каліфорнії помітили прототип електромобіля, дуже схожий на Model Y. Аналітики вважають, що це спрощена версія Model Y, яка матиме менше функцій, дешевші матеріали та, можливо, трохи менші габарити. Очікується, що базова ціна нової моделі становитиме приблизно $35 тис. Хоча раніше ходили чутки про наміри випустити дешеву модель вартістю близько $25 тис. на повністю новій платформі. Потім, начебто, Ілон Маск скасував дві моделі під внутрішніми назвами NV91 і NV92. Обидві розроблялися на новій платформі, яку тепер зарезервовано для проєкту безпілотного таксі Cybercab. Коли стало зрозуміло, що попит на Model 3 і Model Y знижується, Маск вирішив відмовитись від нової платформи та використати вже наявні виробничі лінії для створення «доступніших» версій на їхній основі.

Водночас Tesla продовжує роботу над вантажівкою Tesla Semi та роботаксі Cybercab, серійний випуск яких очікується у 2026 році.

Безпілотне таксі Robotaxi

Ще однією рятівною паличкою для Tesla повинен стати проєкт безпілотного таксі Robotaxi. Компанія вже кілька років обіцяє, що її автомобілі зможуть їздити без участі водія. Але запущений нещодавно сервіс поки що працює в дуже обмеженому режимі. Автопарк складається з незначної кількості автомобілів, які пересуваються в межах обмеженої зони в Остіні, штат Техас. Автомобілі начебто їздять автономно, але в салоні все одно знаходиться водій, а позаду слідує ще один автомобіль для дистанційного управління.

Попри обмежений старт, Ілон Маск сповнений оптимізму й заявляє, що «до кінця року сервіс Tesla Robotaxi покриватиме половину населення США». Він також додав, що головним бар’єром залишається отримання дозволів від регуляторів, оскільки нинішній сервіс Tesla передбачає обов’язкову присутність працівника компанії в кожному авто. Це значно ускладнює масштабування.

В результаті, навіть після не найкращих фінансових показників акції Tesla не обвалилися, бо генеральний директор Ілон Маск пообіцяв нове зростання — завдяки автономному керуванню, новим моделям автомобілів та людиноподібним роботам.

Джерело: The Verge, Electrek 1, 2