Каліфорнія намагається заборонити продажі Tesla в суді — через оманливу рекламу Autopilot та FSD

Tesla Full Self-Driving / Tesla

Компанія Ілона Маска може тимчасово втратити дозвіл на продаж електромобілів на своєму найбільшому ринку в США. Департамент транспортних засобів Каліфорнії хоче призупинити ліцензію Tesla на продаж автомобілів у штаті. Причина — судова справа про оманливу рекламу, зокрема функцій Autopilot і Full Self-Driving (FSD), які компанія просуває як системи з високим рівнем автономності.

Суть претензій до Tesla

Департамент транспортних засобів Каліфорнії звинувачує Tesla і її генерального директора в неправдивому позиціонуванні систем допомоги водієві (ADAS) компанії. Регулятор стверджує, що назви Autopilot і Full Self-Driving самі по собі вводять в оману, адже створюють враження, що авто здатне повністю автономно керувати собою без участі людини. Ще у 2021 році регулятор почав розслідування, а у 2022 році офіційно звернувся до Tesla із запитом пояснити некоректні твердження у публічних заявах.

Зокрема, Департамент транспортних засобів Каліфорнії обурили такі формулювання з маркетингових матеріалів Tesla:

«Система розроблена для здійснення коротких та далеких поїздок без необхідності втручання водія.»

та

«З дому ─ Все, що вам потрібно зробити, це сісти в машину та вказати їй, куди їхати. Якщо ви нічого не скажете, автомобіль перегляне ваш календар і доставить вас туди, як до передбачуваного пункту призначення. Ваша Tesla розрахує оптимальний маршрут, орієнтуючись на міських вулицях, складних перехрестях та автострадах. Прибуття ─ Коли ви прибудете до місця призначення, просто вийдіть біля входу, і ваш автомобіль перейде в режим пошуку паркування, автоматично знайде місце та припаркується самостійно. Одне торкання телефону призведе його до вас.»

Нагадаємо, FSD неодноразово призводила до аварій. Наприклад, Cybertruck з FSD врізався в стовп, а згодом автомобіль Tesla на автопілоті раптово з’їхав з дороги, врізався в дерево та перевернувся.

Компанія намагається захищатись, заявляючи, що завжди попереджає водіїв про необхідність постійно бути уважними. Це начебто скасовує її оманливі заяви про повну самостійність автомобіля. До того ж Tesla натякає, що «стільки років рекламувала FSD саме так», і якщо раніше запитань не виникало, тому їй нібито й далі можна це робити. Але суд таку аргументацію не визнав переконливою, і справа пішла в розгляд ще минулого року.

Суд

Цього тижня в суді триває п’ятиденне слухання, на якому Департамент транспортних засобів Каліфорнії просить призупинити дію виробничої та дилерської ліцензії Tesla щонайменше на 30 днів. Також регулятор вимагає, щоб компанія виплатила компенсацію постраждалим споживачам, розмір якої визначать під час окремого слухання.

Серед ключових свідків — Мелані Росаріо, сержантка та командирка одного з підрозділів Департаменту транспортних засобів Каліфорнії. Вона представить результати розслідування щодо заяв Tesla про функції ADAS. Також буде заслухано професора Браянта Вокера Сміта — експерта з права та членa комітету SAE зі стандартів автоматизованого водіння. Він розповість, як правильно інтерпретувати мову, яку використовує Tesla, і наскільки вона відповідає реальним можливостям системи.

Якщо суд задовольнить вимоги Департаменту, Tesla не зможе продавати електромобілі в Каліфорнії протягом 30 днів. А це може серйозно вдарити по результатах продажу в поточному кварталі. Хоча навіть без таких обмежень останнім часом у Tesla спостерігається спад продажів на ключових ринках: Європі та Китаї. Проте компанія сподівалася покращити ситуацію завдяки очікуваним рекордним продажам автомобілів у США — зокрема через очікуване завершення дії федерального податкового кредиту на електромобілі. А Каліфорнія — найбільший ринок Tesla у США, тому навіть тимчасова зупинка продажу може мати серйозні фінансові наслідки.

Джерело: electrek