Тест телевізорів, 102 моделі протягом 3 років — які бренди найнадійніші та чи вигоряє OLED

Кімната тортур для 102 телевізорів / YouTube, RTINGS

YouTube-канал RTINGS провів тест телевізорів тривалістю 10 000 годин. Випробування відповіло на питання, які бренди найвитриваліші та що надійніше, OLED чи LCD.

Перша гарна новина полягає в тому, що більшість телевізорів працюють без проблем протягом перших 10 000 годин використання. Проте 20 з них вийшли з ладу під час тесту, а 24 зазнали часткових пошкоджень. Разом це 43% відсотки від загальної кількості, що не так вже й мало, але про все своєю чергою.

Результати тесту показують, що вигоряння OLED-дисплеїв не є реальною проблемою для тих, хто використовує телевізор зі звичайною інтенсивністю. Цікаво, що одного з двох найнадійніших брендів було кілька часткових збоїв, але більшість із них траплялися на РК, а не на OLED-моделях.

Якщо говорити про тип підсвічування, відсутність такого виявилася найкращим вибором. Майже усі OLED-ТБ, як WOLED, так і QD-OLED, найменше схильні до негараздів з часом. РК-дисплеї зі світлодіодним підсвічуванням по краях виходили з ладу найчастіше. RTINGS пояснює, що розтасування світлодіодів у схемі є поширеною точкою відмови в цих телевізорах. В більшості спостерігався повний вихід з ладу принаймні одного світлодіода. Проблема в тому, що більшість з них з’єднані послідовно, тому, якщо один несправний, є велика ймовірність, що велика група перестане працювати, а іноді навіть всі.

Деякі телевізори відмовляються вмикатися в цей момент, сигналізуючи про смерть. Інші продовжують показувати катастрофічно погане зображення, яке робить їх фактично непридатними до використання. Майже 60% телевізорів без локального затемнення зазнали повного або часткового виходу з ладу. Телевізори з локальним затемненням, як Mini-LED, пройшли випробування набагато краще. Близько 25% телевізорів з підсвічуванням LED зазнають певних збоїв.

Дані тестування показують, що саме IPS-телевізори працюють найгірше: 15 з 24 моделей зазнали погіршень з часом, але є нюанс. Більшість сучасних IPS не мають локального затемнення, тому їхній тип підсвічування вже робить їх гіршими за конкурентів. Локальне затемнення майже виключно присутнє в моделях VA, які виявилися витривалішими.

Попри історії жахів щодо вигоряння, лише OLED-дисплеї виявилися справді надійними. Так, вони зазнали деякого вигоряння, але лише тому, що тест був навмисно розроблений для їхнього випробування. Кожен OLED якоюсь мірою постраждав, але RTING стверджує, що за нормальних обставин ці телевізори не зазнали б жодного вигорання.

Купуючи новий телевізор на багато років, а, можливо, десятиліть, усі бажають знати, яка марка найнадійніша. Такі бренди, як Samsung та Sony, добре показали себе, але тест телевізорів RTINGS свідчить, що виграють LG та TCL. Лише 1 LG OLED повністю вийшов з ладу, і лише 1 телевізор TCL з 10 моделей зламався безпосередньо перед закінченням тесту. Експериментатори попереджають, що випробування не є точним показником контролю якості, оскільки вони включили лише по одному екземпляру кожної моделі. Ось чому такі бренди, як Insignia та Toshiba, мають 100% рівень невдач: у них був лише один “кінь” у перегонах.

Джерело: Tom’s Hardware