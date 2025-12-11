Тест OLED-монітора протягом 21 місяців: більшості не варто боятися вигоряння, але є нюанси

Монітор MPG 321URX QD-OLED / MSI, Monitors Unboxed

YouTube-канал Monitors Unboxed майже 2 роки мучив монітор MSI MPG 321URX QD-OLED. Тестування монітора триває вже деякий час, Тім Шіссер раніше вже публікував результати.

Раніше ITC.ua публікував проміжні 15-місячні результати цього тривалого випробування, котрі виявили деяку слабку деградацію. Монітор у режимі “агресивного вигоряння” насправді використовувався не надто агресивно. На ньому не дивилися фільми та не запускали ігри з динамічною картинкою, тож у статичних застосунків був шанс залишити слід на екрані. Windows 11 зі світлою темою та без заставки, з вимкненням екрана через 2 години бездіяльності. Вікна програм були постійно відкриті в одних й тих самих місцях, на 95%. Монітор вмикався 8 годин на день щодня.

Помітні на екрані результати з’явилися лише після пів року такого використання. Подальші зміни, сліди від вікон, не так вже й легко побачити, тому автор тесту підсвітив порівняльне зображення. Кілька місяців тому він відзначав, що змінилися кольори, а найбільше постраждали зелені субпікселі. Тоді дослідник припустив, що монітор може втратити високу точність за 2-3 роки, а тим, хто працює з кольорами, може знадобитися заміна за 9 місяців. Звичайні ж побутові користувачі не мали б помітити якихось змін.

Після 21 місяців вигоряння монітора MSI MPG QD-OLED посилилося у найбільш постраждалих ділянках. Найбільш проблемним залишається місце розташування панелі завдань Windows, межа між вікнами двох постійно відкритих програм, та права сторона, де знаходилася найчастіше використовувана статична програма. Зелені субпікселі ще погіршилися, за ними почали деградувати сині, а потім червоні. Однак колірна температура монітора в цілому не мала подальших відхилень.

Найбільш помітний результат — падіння максимальної яскравості до 237 ніт. На сайті виробника вказані 250 ніт, а від минулої публікації значення погіршилося на 5 ніт. Загальновідомо, що OLED-монітори втрачають яскравість з часом, особливо якщо не застосовувати запобіжні режими, як у цьому випадку.

Слова “деградація”, “вигоряння” та “зменшення яскравості” можуть лякати, але практично результат більш ніж прийнятний. Звичайні користувачі, котрі не тримають постійно відкритими ті самі світлі вікна, дивляться відео або грають в ігри, використовують темні теми та заощадливі режими монітора за кілька років навряд будуть розчаровані.

Джерело: Notebookcheck