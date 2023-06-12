The Elder Scrolls 6 вийде не скоро і ймовірно стане останньою грою Тодда Говарда в серії — TES V: Skyrim розійшлася накладом 60 млн копій за 12 років

Гра The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла понад 10 років тому (11.11.2011), а її наступника все ще не видно на горизонті. У недавньому інтерв’ю ресурсу IGN виконавчий продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард розповів, скільки часу потрібно компанії для створення нових ігор, а також про майбутнє The Elder Scrolls 6.

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Наступна Starfield стане першим новим ігровим всесвітом Bethesda Game Studios за останні 25 років, а також першим великим релізом з того часу, як Fallout 4 вийшла 8 років тому у 2015 році. Говард заявив, що хоча Bethesda Game Studios з того часу побільшала і включає 4 студії, це розширення не обов’язково прискорить розробку.

Гра The Elder Scrolls 6 була анонсована у 2018 році з тизерним відео. Говард підтвердив, що ця гра вийде слідом за Starfield, хоча вікно випуску ще не оголошено. Раніше повідомлялося, що Fallout 5 з’явиться після The Elder Scrolls 6.

Очевидно, що на розробку ігор Bethesda Game Studios йде багато років. Але Говард наполягає на тому, що найголовніше – дати цим іграм необхідний час. Він вказує, що великий проміжок часу між виходами нових частин не робить негативного впливу на серію, і наводить приклад Grand Theft Auto від Rockstar.

«Я хочу бути швидше, але швидкість – не мета», – зазначає Тодд Говард.

Він додає, що компанія зосереджує зусилля на довгостроковій підтримці ігор.

«Якщо раніше ви випускали гру, а потім переходили до сіквела, то тепер ми можемо підтримувати цю гру протягом більш тривалого періоду часу, що є нашим планом», – каже Говард.

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Цей новий план поширюється на Starfield та Elder Scrolls 6.

За словами Говарда, враховуючи тривалість процесу розробки ігор, Elder Scrolls 6, швидше за все, стане останньою грою серії, яка вийде під його керівництвом. Нині Говарду 52 роки.

Враховуючи історію Bethesda щодо термінів розробки, The Elder Scrolls 6 може зрештою повністю пропустити поточне покоління консолей, а вийти на консолі Microsoft наступного покоління. А наступна частина The Elder Scrolls 7, якщо вона коли-небудь з’явиться, може вийти через 20 років.

Тим часом довгожитель The Elder Scrolls V: Skyrim демонструє чудові результати продажу. З моменту свого виходу у 2011 році гра розійшлася тиражем понад 60 млн копій. Це дозволило їй стати 7-ою грою, що найбільше продається за всю історію. Враховуючи, що до виходу нової частини попереду є ще кілька років, The Elder Scrolls V: Skyrim може покращити свої позиції. Востаннє інформація про продаж цієї гри озвучувалася у 2016 році (30 млн копій). Таким чином, за минулі 7 років продаж подвоївся. Ймовірно, цьому сприяв вихід видання Anniversary Edition у 2021 році, а також версій для Nintendo Switch та VR, випущених у 2017 та 2018 роках відповідно.

Джерело: ign, gamesradar