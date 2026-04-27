Чекаємо вже 15 років: коли вийде та якою буде The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls V

Минуло майже 15 років із моменту виходу гри The Elder Scrolls V: Skyrim, яка привернула увагу шанувальників жанру RPG із відкритим світом і розійшлася тиражем понад 60 млн копій станом на 2023 рік. Тепер гравці чекають The Elder Scrolls VI. Хоча здається, що прогрес практично відсутній, а фанати GTA 6 навіть висміяли ранній анонс TES 6, який ні до чого не призвів за майже 8 років, все ж таки поступово з’являються нові деталі.





Коли вийде The Elder Scrolls VI

Після Skyrim студія Bethesda Game Studios спершу зробила Fallout 4, а потім відійшла від звичного підходу до релізів заради Fallout 76. Лише у 2018 році на E3 2018 Тодд Говард анонсував одразу два проєкти: Starfield і TES VI. Пізніше він визнав, що оголосив гру занадто рано. Попри великий інтерес аудиторії, компанія не може назвати навіть приблизну дату виходу TES 6.Тим часом Starfield вийшла ще у 2023 році.

У судових документах 2023 року згадували реліз “після 2026-го”, але реалістичніше виглядає 2027–2028 роки. Філ Спенсер у 2023 році називав приблизний термін “десь через п’ять з гаком років”. Хоча у 2025-му гру вже називали “досить придатною до гри”, але офіційно вона все ще “далеко до релізу”.





Щодо платформ — раніше Microsoft розглядала варіант тільки для ПК і Xbox Series S/X. Зараз стратегія змінюється, тому реліз на PlayStation не виключають, хоча тимчасова ексклюзивність можлива.

Світ, сюжет і атмосфера

TES VI залишиться класичною RPG у світі Тамріелю. Тодд Говард прямо казав, що це буде повернення до формули Oblivion і Skyrim — великий безшовний світ, різноманітні фракції та свобода дослідження.

Локацію офіційно не назвали, але найчастіше згадують Хаммерфелл і Хай Рок. Обидва регіони не отримували сучасного переосмислення з 1996 року.

Ці території логічно продовжують події Skyrim: конфлікт із Талмором і політична напруга залишають великий простір для сюжету. Раніше навіть обговорювали ідею історії, де Талмор перемагає, але чи залишилася вона — невідомо.

Геймплей і механіки

Говард описує гру як “симулятор ідеального фентезійного світу”. За інсайдами, розробники гри реалізують як звичні для фанатів можливості, так і нові механіки:

морські битви та створення кораблів

дослідження островів і підводного світу

будівництво міст і фортець

12–13 великих міст

повернення драконів

гнучкіша система прокачування

Також обіцяють швидші завантаження і високий рівень занурення. Моди залишаться важливою частиною гри.

Технології

Гру The Elder Scrolls VI створюють на Creation Engine 3 — новій версії власного рушія Bethesda, а не на Unreal Engine 5. Це рішення пов’язане з підтримкою модів. Основою залишаться технології зі Starfield, але з оновленим рендерингом.

Наразі The Elder Scrolls VI виглядає як найамбітніший проєкт Bethesda за останні роки. Гра рухається повільно, але масштаб — величезний: нові механіки, великий світ і ставка на довготривалу підтримку. Проте фанати вже втомлюються чекати.





Джерело: wccftech