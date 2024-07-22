The Witcher 3 отримала мод на систему репутації — не як в GTA, але вдарить по кишені

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У The Witcher 3: Wild Hunt завдяки моду з’явилася система репутації по країнах. Залежно від дій Ґеральта бали репутації додаватимуться або відніматиметься, вона впливає на рівень цін під час торгівлі.

Мод Reputation System додає до «Відьмака 3» трохи присмаку Fallout. Ґеральт більше не зможе бути поганим хлопцем без покарання, а гідна поведінка буде винагородженою.

Мод додає репутацію в Темерії, Реданії, Скелліге та Туссенту, яка змінюється від найнижчого рівня «Ненависний» до рівня «Поважний». Але на варто очікувати, що охоронці одразу почнуть полювати за Ґеральтом, як тільки він з’явиться у Новіград — наслідки поганої репутації трохи стриманіші.

Reputation System не додає систему розшуку, як у GTA, але він передбачає фінансові штрафи. Якщо Ґеральт дуже дратує фракцію, товари загального користування коштуватимуть на 30% дорожче, а магазини купуватимуть речі на 70% дешевше. Торгуватися стане важче, а шанси в азартних іграх також погіршаться. У разі поваги — все навпаки. Крадіжки та інші неприємності зменшують репутацію, а виконання квестів, контракти на монстрів та перемога в кулачних боях є хорошим способом завоювати шанувальників.

Втім, у The Witcher 3: Wild Hunt вже було дещо відносно репутації. Хтось великий приходив за Ґеральтом, якщо постійно вбивати корів, а податковий чиновник перевіряв джерела доходів.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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