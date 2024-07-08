Вирізаний контент The Witcher 3: перегони на човнах повернули у гру

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З випуском офіційного інструменту модифікації The Witcher 3 REDkit ентузіасти продовжують знаходити та відновлювати вирізаний контент гри. Нещодавно відновили великий вирізаний шматок фіналу Witcher 3, а зараз з’явилися видалені перегони на човнах.

Модер MerseyRockoff знайшов аудіо- та текстові файли для короткої серії квестів, де Ґеральт міг брати участь перегонах на човнах, і взявся їх відтворити. За словами ентузіаста, усі розмови, персонажі, повідомлення та записи в журналі, представлені в моді, спочатку були написані CDPR, а він лише повернув їх у гру за допомогою REDkit. Це означає, що мод «Перегони на човнах» (Boat Races) маэ бездоганну інтеграцію у «Відьмак 3». Ґеральт повністю озвучує розмови з організаторами перегонів та місцевими мешканцями про змагання, а також підслуховує відповідну балаканину на вулиці.

У самих перегонах можна обирати між Новіградом або Реданією, які спонсорують чотири турніри: «Новіградська регата», «Оксенфуртська регата», «Рульовий ривок» та «Ралі затонулих кораблів». У кожному з них відьмак мчить між палаючими дерев’яними контрольно-пропускними пунктами, а в разі перемоги його чекає купа грошей та очок досвіду.

Щоб встановити мод Boat Races, потрібно розмістити теку modBoatRaces у підкаталозі Mods The Witcher 3, а теку dlcBoatRaces — у теці DLC гри. Потім, як завжди, треба запустити Script Merger, щоб перевірити наявність конфліктів, і можна починати змагання.

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Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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