TikTok фактично зупинив переговори про представництво в Україні — це б допомогло видаляти російську пропаганду

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України проводив переговори з соцмережею TikTok щодо відкриття представництва. Однак, схоже, домовитися не вдалося, повідомляє Forbes.

Анонімний учасник переговорів розповів, що комунікація з китайським відеосервісом фактично зупинилася понад 40 днів тому. Ярослав Юрчишин, голова комітету ВР зі свободи слова, каже, що Україна передала компанії свої аргументи та наразі чекає на відповідь.

«Фактично перемовини про відкриття представництва закінчились 40 днів тому. Офіційної відмови немає, але це питання перестали обговорювати», — пояснює джерело.

З початку повномасштабної війни з TikTok спілкувалося Мінцифри. Міністерство надсилало звернення щодо блокування фейкових акаунтів суспільного значення, верифікації каналів держорганів та інших установ, видалення облікових записів шахраїв, зокрема фейкових зборів. Навесні 2024-го до роботи приєднався Центр протидії дезінформації (ЦПД), якому вдалося заблокувати 24 акаунти-розповсюджувачі російської пропаганди. У квітні Центр розпочав переговори щодо відкриття в Україні представництва соціальної мережі.

Яка причина заминки? Це питання вирішується через центральний офіс компанії, а не через європейське представництво, каже Юрчишин. Нардеп вважає, що компанія фактично саботує процес: «Вони це можуть зробити достатньо швидко, якщо є бажання».

За даними ЦПД, TikTok знаходиться на першому місці за проросійською дезінформацією в Україні, Telegram та Viber — на другому. В Україні у TikTok 9,4 млн користувачів, це переважно міське населення віком 18-55 років. Viber та Telegram постійно користуються 77% та 88% українців. Фейки в TikTok складніше модерувати, адже це відеоконтент.

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«Адміністрація TikTok реагує на більшість наших запитів, Viber реагує достатньо оперативно, Telegram не реагує ніяк», — каже Юрчишин.

Усі запити України надаються у представництво TikTok у Варшаві, де з ними працює близько 200 співробітників. За словами депутата, загалом вони оперативно видаляють відверту пропаганду, проте не завжди у контексті подій в Україні, і деякі питання, наприклад щодо ТЦК, лишаються поза увагою. Локальне представництво та ручна модерація можуть виправити ситуацію. Депутат каже, що так зараз працює Viber.

Нагадаємо, що 10 червня на сайті Кабміну створили петицію з вимогою внести до ВР законопроєкт про блокування TikTok в Україні. На цей час вона набрала понад 13 000 підписів, щоб набрати 25 000 необхідних, лишилося 82 дні.

«Верховна Рада не може блокувати соціальні мережі на території України. Цим зазвичай займається РНБО на основі матеріалів СБУ та ГУР», — каже Юрчишин.

Центр протидії дезінформації не підтримує блокування TikTok:

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«У випадку TikTok тісно переплітаються питання інфобезпеки та міжнародних відносин, якщо соцмережа йтиме на діалог і адаптуватиметься, ми зможемо зменшити потік російського контенту», — каже керівник ЦПД Андрій Коваленко.