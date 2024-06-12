«Китай може чинити тиск». В Україні вимагають заборонити TikTok

На сайті «Електронні петиції» Кабміну зареєстрована пропозиція про заборону TikTok в Україні. Серед основних причин необхідності у блокування називають контроль соціальної мережі з боку Китаю, який допомагає росії у війні з Україною, та легкість поширення дезінформації у ній.

Текст петиції розповідає, що популярний сервіс користувацьких відео TikTok належить китайській компанії ByteDance. Законодавство Китаю не захищає приватну інформацію — навпаки, держава має право використовувати її в інтересах «національної безпеки». «Китай відкрито співпрацює та надає допомогу росії у війні проти України», а інформація, яку надають українці, може бути використана для шпигунства проти України на користь росії.

Через вплив на компанію влада Китаю може чинити тиск на TikTok для формування дезінформації для населення України, так і для викривлення сприйняття України в інших державах. Відомо про цензуру у соціальній мережі щодо українських відео та інформації про російсько-українську війну. Наявність мережі російської пропаганди у ТіkТоk свідчить про її толерування соцмережею.

У пентагоні стверджують, що Китай багато років використовував свій кіберпотенціал для здобування конфіденційної інформації державних, приватних та промислових установ США. Китай співпрацює з росією, яка теж веде зловмисну ​​кібердіяльність та використовує її як важливий компонент воєнної стратегії, зокрема проти України. Блокування TikTok має зашкодити ворожій кібердіяльності обох держав.

Наразі у США діє закон, за яким протягом пів року ByteDance має або продати ТіkТоk, або сервіс буде заборонений. Компанія поки відкидає можливість продажу та намагається впливати на суспільну думку і посадовців. Крім того, ТіkТоk заборонений у державних установах та на рівні окремих штатів.

Також TikTok нічого не робить з відкритою дезінформацією, що підтвердили експерименти дослідників Global Witness під час нещодавніх виборів до Європарламенту. На відміну від інших соціальних мереж, TikTok не відхилила жодного з 16 неправдивих оголошень.

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Петиція вимагає блокування TikTok на території України та заборону використання застосунку на телефонах військових, держслужбовців та інших осіб, причетних до безпеки держави. Петицію вже підписали понад 9200 громадян України.