Новини Новини 07.12.2023 о 13:18 comment views icon

TikTok у 2023: Селена Гомес, Кім Лоайза (не питайте) та відео з собакою-вівчарем

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Катерина Даньшина

Авторка новин

TikTok у 2023: Селена Гомес, Кім Лоайза (не питайте) та відео з собакою-вівчарем

Дайте знати, якщо бачили хоч одне відео з топу.

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Щорічний звіт TikTok із вірусними відео та тенденціями 2023 року демонструє, що нам взагалі невідомо, що відбувається на платформі. Глобальним лідером за переглядами та лайками став ролик із собакою, яка жене овець в загін, а от у США найпопулярнішим роликом визнали відео з мейкапом (воно трохи перевершило гайд з малювання Залізної людини на стелі).

Найпопулярніші відео у TikTok (США)

Найпопулярніші відео у TikTok (світ)

  • @seanthesheepman собака-пастух жене овець в загін
  • @kirbyquimado простий і креативний спосіб приготувати смачну закуску з хліба
  • @jazephua вірусна пісня про капібару
  • @unknowndazza жаба Фродрік та її 3D-будинок
  • @gabryellurlan пародія на сварку птахів о 6-й ранку

Співачка Селена Гомес, відео якої також опинилось у топі, визнана найпопулярнішою артисткою TikTok у США. Нині у Гомес близько 60 млн підписників, але вона трохи поступилась у глобальному рейтингу Кімберлі Лоайзі — мексиканській медіаперсоні та співачці. 

Найпопулярніші виконавці TikTok (у світі)

  • Кім Лоайза (@kimberly.loaiza)
  • Селена Гомес (@selenagomez)
  • BLACKPINK (@bp_tiktok)
  • BTS (@bts_official_bighit)
  • Feid (@ferxxo444)
  • ENHYPEN (@enhypen)
  • KAROL G (@karolg)
  • LE SSERAFIM (@le_sserafim)
  • NewJeans (@newjeans_official)
  • Шакіра (@shakira)

Найпопулярнішою піснею на TikTok тим часом стала  «Cupid» Fifty Fifty — понад 20 мільйонів роликів, а в США рейтинг вірусних треків очолила прискорена версія «Collide» Джастін Скай.

Найпопулярніші пісні TikTok (у США)

Найпопулярніші пісні TikTok (у світі)

Тренди TikTok тим часом відобразили, чим запам’ятався 2023 рік у світі починаючи від концертів Тейлор Свіфт (яку вчора визнали Людиною Року за версією Time) і завершуючи опитуванням про одержимість Римською імперією.

Найпопулярніші тренди у TikTok

  • Перший ряд: Спільнота TikTok надала доступ до найгарячіших турів цього року за участю таких попзірок, як Тейлор Свіфт та Бейонсе.
  • Як часто ви думаєте про Римську імперію? : Просте запитання до однієї людини шокувало багатьох про те, як часто чоловіки думають про Римську імперію у повсякденному житті.
  • McDonald’s Grimace Shake : молочний коктейль на честь одного з культових талісманів компанії набув нового життя.
  • Planet of the Bass: натхненний європейською танцювальною музикою 90-х, Кайл Гордон пародіював звук своїми безглуздими текстами та гіпнотичною продукцією, щоб створити трек, який приніс йому суперзіркових фанатів, зокрема Jonas Brothers, які запросили його розпочати тур у серпні.
  • Рік дівчини: тенденції, натхненні дівич-вечорами, прогулянками й трендами з фільму Барбі.

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