TikTok у 2023: Селена Гомес, Кім Лоайза (не питайте) та відео з собакою-вівчарем

Дайте знати, якщо бачили хоч одне відео з топу.
Щорічний звіт TikTok із вірусними відео та тенденціями 2023 року демонструє, що нам взагалі невідомо, що відбувається на платформі. Глобальним лідером за переглядами та лайками став ролик із собакою, яка жене овець в загін, а от у США найпопулярнішим роликом визнали відео з мейкапом (воно трохи перевершило гайд з малювання Залізної людини на стелі).
Найпопулярніші відео у TikTok (США)
- Процедура макіяжу — @dollievision, 504 мільйони переглядів і 37 мільйонів лайків
- Зроби сам «Залізна людина» — @justinflom, 418 мільйонів переглядів і 26 мільйонів лайків
- Велике кошеня — @through.the.lleaves, 394 мільйони переглядів і 32 мільйони лайків
- Догляд за шкірою — @selenagomez, 229 мільйонів і 25 мільйонів лайків
- Спів у паркінгу — @chrishoffish 206 мільйонів переглядів і 28 мільйонів лайків
- Food ASMR — @thezachchoi, 554 мільйони переглядів і 25 мільйонів лайків
- Французький бульдог, що скиглить — @kaaaathhhhy, 213 мільйонів переглядів і 31 мільйон лайків
- Нарізка цибулі — @kristy.sarah, 172 мільйони переглядів і 24 мільйони лайків
- Анімаційна афірмація — @tubbynugget, 102 мільйони переглядів і 15 мільйонів лайків
- Помилки у кераміці — @bwpottery, 185 мільйонів переглядів і 10 мільйонів лайків
Найпопулярніші відео у TikTok (світ)
- @seanthesheepman — собака-пастух жене овець в загін
- @kirbyquimado — простий і креативний спосіб приготувати смачну закуску з хліба
- @jazephua — вірусна пісня про капібару
- @unknowndazza — жаба Фродрік та її 3D-будинок
- @gabryellurlan — пародія на сварку птахів о 6-й ранку
Співачка Селена Гомес, відео якої також опинилось у топі, визнана найпопулярнішою артисткою TikTok у США. Нині у Гомес близько 60 млн підписників, але вона трохи поступилась у глобальному рейтингу Кімберлі Лоайзі — мексиканській медіаперсоні та співачці.
Найпопулярніші виконавці TikTok (у світі)
- Кім Лоайза (@kimberly.loaiza)
- Селена Гомес (@selenagomez)
- BLACKPINK (@bp_tiktok)
- BTS (@bts_official_bighit)
- Feid (@ferxxo444)
- ENHYPEN (@enhypen)
- KAROL G (@karolg)
- LE SSERAFIM (@le_sserafim)
- NewJeans (@newjeans_official)
- Шакіра (@shakira)
Найпопулярнішою піснею на TikTok тим часом стала «Cupid» Fifty Fifty — понад 20 мільйонів роликів, а в США рейтинг вірусних треків очолила прискорена версія «Collide» Джастін Скай.
Найпопулярніші пісні TikTok (у США)
- Collide (more sped up) — Justine Skye
- Cupid — Twin Ver — Sped Up Version — FIFTY FIFTY
- Her Way (Sped Up) – PARTYNEXTDOOR
- Favorite Song — Sped Up — Toosii
- Boy’s a Liar Pt. 2 — PinkPanthress & Ice Spice
- Bounce When She Walk — Ohboyprince
- Peaches & Eggplants (feat. 21 Savage) — Young Nudy
- In Ha Mood — Ice Spice
- Makeba — Jain
- Cruel Summer — Taylor Swift
Найпопулярніші пісні TikTok (у світі)
- Cupid – Twin Ver – Sped Up Version – FIFTY FIFTY
- If We Ever Broke Up – Mae Stephens
- Collide (more sped up) – Justine Skye
- What It Is – Solo Version – Doechii
- มองนานๆ – FLI:P
- La Bebe (Remix) – Yng Lvcas & Peso Pluma
- LALA – Myke Towers
- girls like me don’t cry (sped up) – thuy
- TQG – KAROL G & Shakira
- Makeba – Jain
Тренди TikTok тим часом відобразили, чим запам’ятався 2023 рік у світі — починаючи від концертів Тейлор Свіфт (яку вчора визнали Людиною Року за версією Time) і завершуючи опитуванням про одержимість Римською імперією.
Найпопулярніші тренди у TikTok
- Перший ряд: Спільнота TikTok надала доступ до найгарячіших турів цього року за участю таких попзірок, як Тейлор Свіфт та Бейонсе.
- Як часто ви думаєте про Римську імперію? : Просте запитання до однієї людини шокувало багатьох про те, як часто чоловіки думають про Римську імперію у повсякденному житті.
- McDonald’s Grimace Shake : молочний коктейль на честь одного з культових талісманів компанії набув нового життя.
- Planet of the Bass: натхненний європейською танцювальною музикою 90-х, Кайл Гордон пародіював звук своїми безглуздими текстами та гіпнотичною продукцією, щоб створити трек, який приніс йому суперзіркових фанатів, зокрема Jonas Brothers, які запросили його розпочати тур у серпні.
- Рік дівчини: тенденції, натхненні дівич-вечорами, прогулянками й трендами з фільму Барбі.