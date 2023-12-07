TikTok у 2023: Селена Гомес, Кім Лоайза (не питайте) та відео з собакою-вівчарем

Дайте знати, якщо бачили хоч одне відео з топу.

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Щорічний звіт TikTok із вірусними відео та тенденціями 2023 року демонструє, що нам взагалі невідомо, що відбувається на платформі. Глобальним лідером за переглядами та лайками став ролик із собакою, яка жене овець в загін, а от у США найпопулярнішим роликом визнали відео з мейкапом (воно трохи перевершило гайд з малювання Залізної людини на стелі).

Найпопулярніші відео у TikTok (США)

Найпопулярніші відео у TikTok (світ)

@seanthesheepman — собака-пастух жене овець в загін

собака-пастух жене овець в загін @kirbyquimado — простий і креативний спосіб приготувати смачну закуску з хліба

простий і креативний спосіб приготувати смачну закуску з хліба @jazephua — вірусна пісня про капібару

вірусна пісня про капібару @unknowndazza — жаба Фродрік та її 3D-будинок

жаба Фродрік та її 3D-будинок @gabryellurlan — пародія на сварку птахів о 6-й ранку

Співачка Селена Гомес, відео якої також опинилось у топі, визнана найпопулярнішою артисткою TikTok у США. Нині у Гомес близько 60 млн підписників, але вона трохи поступилась у глобальному рейтингу Кімберлі Лоайзі — мексиканській медіаперсоні та співачці.

Найпопулярніші виконавці TikTok (у світі)

Кім Лоайза (@kimberly.loaiza)

Селена Гомес (@selenagomez)

BLACKPINK (@bp_tiktok)

BTS (@bts_official_bighit)

Feid (@ferxxo444)

ENHYPEN (@enhypen)

KAROL G (@karolg)

LE SSERAFIM (@le_sserafim)

NewJeans (@newjeans_official)

Шакіра (@shakira)

Найпопулярнішою піснею на TikTok тим часом стала «Cupid» Fifty Fifty — понад 20 мільйонів роликів, а в США рейтинг вірусних треків очолила прискорена версія «Collide» Джастін Скай.

Найпопулярніші пісні TikTok (у США)

Найпопулярніші пісні TikTok (у світі)

Тренди TikTok тим часом відобразили, чим запам’ятався 2023 рік у світі — починаючи від концертів Тейлор Свіфт (яку вчора визнали Людиною Року за версією Time) і завершуючи опитуванням про одержимість Римською імперією.

Найпопулярніші тренди у TikTok