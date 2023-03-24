TikTok заважає Норвегії виробляти боєприпаси – виробник Raufoss Nammo страждає від рішення направити вільну електроенергію в ЦОД відеосервісу

Виробничі цехи компанії Raufoss Nammo виготовляють боєприпаси – у тому числі й для України. Початково вони були засновані поруч із джерелом дешевої енергії, що отримується від гідроелектростанцій регіону. Тепер, коли вони отримали великі замовлення та працюють цілодобово, підприємство бажає значно розширитись. Проте компанія зіткнулася з несподіваною складністю – поряд будується дата-центр TikTok, з яким місцева енергокомпанія уклала угоду про спрямування всієї вільної електроенергії.

«Ми не можемо встромити лопату в землю, поки не дізнаємося, що зможемо купити електроенергію, необхідну для запуску нових виробничих цехів» – директор з комунікацій Raufoss Nammo Фредрік Тангераас.

Крім виконання виробничих контрактів, загрозлива ситуація з електроенергією може позначитися й на економіці регіону. Заводи з виробництва зброї – це багато робочих місць та працевлаштування місцевого населення.

«Влада повинна вибирати між зберіганням відео з котиками або забезпеченням критично важливих соціальних функцій», – говорить CEO компанії Мортен Брандтцег.

Запаси боєприпасів Норвегії та NATO швидко виснажуються через допомогу Україні у захисті від російської агресії. Минулої зими уряд оголосив, що витратить понад два мільярди крон на артилерійські боєприпаси. Схвалення контракту парламентом країни очікується у травні, і Raufoss Nammo вже почала інвестувати у розширення, перш ніж зіткнулася з проблемою електроживлення.

У Raufoss Nammo вважають, що Норвегія ризикує стати посміховиськом для партнерів з NATO, якщо не зможе виконати зобов’язання. Особливо враховуючи звинувачення у шпигунстві на користь Китаю, що висуваються проти TikTok. Десятки країн вже бойкотують TikTok у тій чи іншій формі, Норвегії серед них поки що немає:

Джерело: VG