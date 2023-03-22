Новини Софт 22.03.2023 о 18:18

Глобальний бойкот TikTok — десятки країн частково чи повністю блокують китайську соцмережу на тлі занепокоєння національною безпекою (мапа)

Катерина Даньшина

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Понад десяток країн світу запровадили повну або часткову заборону на TikTok. Більшість обмежень торкнулися державного сектору або урядових пристроїв, але чимало приватних компаній блокують програму в односторонньому порядку. 

Минулого місяця Білий дім дав федеральним агентствам 30 днів на видалення TikTok з усіх телефонів і систем, а Міністерство юстиції та ФБР почали розслідування щодо ймовірного шпигунства застосунку за журналістами. Уряд США також розглядає повну заборону TikTok у країні — у випадку, якщо китайські власники соцмережі ByteDance не продадуть американську версію програми.

За словами аналітиків Bloomberg Intelligence Мандіпа Сінгха та Даміана Реймерца, бізнес TikTok у США може бути оцінений у 40–50 мільярдів доларів.

Сам генеральний директор TikTok  Шоу Зі Чу стверджує, що продаж застосунку американській компанії не вирішить жодних проблем з національною безпекою, і натомість вказує на посилені заходи щодо конфіденційності даних. Очікується, що Чу дасть свідчення перед комітетом Конгресу у четвер.

Джерело: Axios


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