Глобальний бойкот TikTok — десятки країн частково чи повністю блокують китайську соцмережу на тлі занепокоєння національною безпекою (мапа)

Понад десяток країн світу запровадили повну або часткову заборону на TikTok. Більшість обмежень торкнулися державного сектору або урядових пристроїв, але чимало приватних компаній блокують програму в односторонньому порядку.
Минулого місяця Білий дім дав федеральним агентствам 30 днів на видалення TikTok з усіх телефонів і систем, а Міністерство юстиції та ФБР почали розслідування щодо ймовірного шпигунства застосунку за журналістами. Уряд США також розглядає повну заборону TikTok у країні — у випадку, якщо китайські власники соцмережі ByteDance не продадуть американську версію програми.
За словами аналітиків Bloomberg Intelligence Мандіпа Сінгха та Даміана Реймерца, бізнес TikTok у США може бути оцінений у 40–50 мільярдів доларів.
- Кілька американських коледжів заборонили TikTok у своїх локальних інтернет-мережах через міркування безпеки.
- BBC, британське інформаційне агентство, яке фінансується урядом, у неділю попросило співробітників видалити TikTok зі своїх пристроїв, якщо він не потрібен для «редакційних і маркетингових цілей».
- Про заборону використання TikTok на державних пристроях оголосила й Канада, заявивши, що це становить «неприйнятний» рівень ризику для конфіденційності та безпеки.
- Єврокомісія наказала співробітникам видалити TikTok зі своїх телефонів до 15 березня.
- Велика Британія та Нова Зеландія минулого тижня також оголосили про заходи щодо блокування TikTok на урядових пристроях.
Сам генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу стверджує, що продаж застосунку американській компанії не вирішить жодних проблем з національною безпекою, і натомість вказує на посилені заходи щодо конфіденційності даних. Очікується, що Чу дасть свідчення перед комітетом Конгресу у четвер.
Джерело: Axios