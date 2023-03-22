Глобальний бойкот TikTok — десятки країн частково чи повністю блокують китайську соцмережу на тлі занепокоєння національною безпекою (мапа)

Понад десяток країн світу запровадили повну або часткову заборону на TikTok. Більшість обмежень торкнулися державного сектору або урядових пристроїв, але чимало приватних компаній блокують програму в односторонньому порядку.

Минулого місяця Білий дім дав федеральним агентствам 30 днів на видалення TikTok з усіх телефонів і систем, а Міністерство юстиції та ФБР почали розслідування щодо ймовірного шпигунства застосунку за журналістами. Уряд США також розглядає повну заборону TikTok у країні — у випадку, якщо китайські власники соцмережі ByteDance не продадуть американську версію програми.

За словами аналітиків Bloomberg Intelligence Мандіпа Сінгха та Даміана Реймерца, бізнес TikTok у США може бути оцінений у 40–50 мільярдів доларів.

Сам генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу стверджує, що продаж застосунку американській компанії не вирішить жодних проблем з національною безпекою, і натомість вказує на посилені заходи щодо конфіденційності даних. Очікується, що Чу дасть свідчення перед комітетом Конгресу у четвер.

Джерело: Axios