Обкладинки Time художників Пітера Кроутера та Джейсона Сайлера

Це цілком закономірно, адже саме цього року штучний інтелект спровокував справжню лихоманку в технічній та економічній сфері. Дональду Трампу у Time цього разу не пощастило.

Назва “Людина року” містить слово “людина”, але цього року це не зовсім так. Фактично, номінацію виграв ШІ, персоніфікований в особах людей, котрі зробили для його становлення найбільше та асоціюються з цією технологією. Це Сем Альтман, Дженсен Хуанг, Ліса Су, Марк Цукерберг, Фей-Фей Лі (співдиректорка Стенфордського інституту людиноорієнтованого штучного інтелекту), Даріо Амадей та Деміс Хассабіс, зображені на ілюстрації авторства Джейсона Сайлера.

На іншому варіанті обкладинки, від Пітера Кроутера, зображені велетенські літери “AI” з технологічних частин, навколо яких на багатоповерхових будівельних лісах працюють люди. Це чесно, справедливо, але дещо моторошно, оскільки люди не здаються головними персонажами цієї композиції.

“Це історія про те, як штучний інтелект змінив наш світ у 2025 році новими, захопливими, а часом і лячними способами”, — пишуть у статті журналу Чарлі Кемпбелл, Ендрю Р. Чоу та Біллі Перріго.

Зазвичай “Людина року” Time — одна людина, але це не обов’язкове правило. Іноді це двоє або кілька людей, чи навіть збірний образ або якась спільнота. У 1960 “Людиною року” стала американська наука, у 1966 — бебі-бумери, 1968 — астронавти “Аполлона-8”, а наступного року — середній клас США. У 1977 році “людьми року” стали американські жінки, 1982 — комп’ютер, перша технологія в цьому списку. Дональд Трамп вже здобував номінацію у 2016 році, а у 2006 “Людиною року” стали… Ви, користувач інтернету.