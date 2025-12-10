Стартап ветерана Google заявив про створення AGI — першого у світі загального штучного інтелекту людського рівня

Джад Таріфі / LinkedIn, Integral AI

Японська компанія Integral AI, заснована колишнім розробником ШІ Google Джадом Таріфі, заявила про створення моделі ШІ, яка може навчатися “без попередніх наборів даних чи втручання людини”.

За словами розробників, ця модель відповідає критеріям загального штучного інтелекту (AGI, або ЗШІ) — принаймні, більше, ніж інші. Завжди слід обережно ставитися до заяв про “перші у світі” технологічні прориви, і у цьому випадку компанія дає власне визначення AGI. У пресрелізі йдеться, що визначається відповідністю трьом фундаментальним критеріям: автономне вивчення навичок, безпечне та надійне володіння навичками, а також енергоефективність.

Автономне вивчення навичок визначається як система, яка “повинна навчатися абсолютно новим навичкам у нових областях без попередніх наявних наборів даних чи втручання людини”. Безпечне та надійне опановування означає навчання “без катастрофічних ризиків чи непередбачуваних побічних ефектів”. Енергоефективність стосується загальних витрат енергії на навчання системи, які приблизно дорівнюють витратам людини на набуття тієї ж навички.

Integral AI стверджує, що провела випробування роботів, котрі використовували нову модель. Під час цих випробувань роботи опановували нові навички без нагляду людини.

“Сьогоднішня заява — це більше, ніж просто технічне досягнення; вона знаменує собою наступний розділ в історії людської цивілізації. Наша місія зараз полягає в масштабуванні цієї моделі AGI, яка все ще перебуває на початковому етапі, до втіленого суперінтелекту, який розширює свободу та колективну діяльність”.

Джад Таріфі є одним з засновників підрозділу ШІ Google. Він покинув компанію після 10 років роботи, щоб заснувати Integral AI. За його словами, стартап створений в Японії, а не в Кремнієвій долині, через позиції країни як світового лідера у галузі робототехніки. Раніше Тарффі казав, що ШІ зникне у сучасному вигляді та закликав критично обміркувати кар’єру в галузі.

Чи справді Integral AI створила першу у світі модель AGI, без сумнівів, є дискусійним питанням. Наразі є лише пресреліз, на який посилається Interesting Ingeneering. У ньому задекларований “фундаментальний стрибок за межі сучасних технологій ШІ”, а також про відтворення роботи неокортексу людського мозку, відповідального за свідоме мислення, сприйняття та мову.