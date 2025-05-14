Том Круз у «Місія неможлива 2» виконав трюк зі зламаною ногою — кадр лишили в фільмі

Том Круз у «Місія неможлива 2» / Paramount

Напередодні прем’єри стрічки «Місія неможлива 8» Том Круз згадав про найбільш вражаючі трюки, які він виконував у своїй кар’єрі — і один з таких довелось завершувати зі зламаною ногою.

Йдеться про момент зі сходженням на гору в Моабі, штат Юта — початкову сцену з другої частини франшизи, дію якої перенесли з Австралії через сильні дощі, але потрапили натомість в штормовий вітер.

«Я прилетів з Австралії, і тут штормовий вітер. Ми не можемо вивести знімальну групу на гору. Я виснажений від зміни часових поясів, не знаю, що робити, відчуваю тиск. Ми намагались зняти цю початкову сцену 6 місяців», — згадує Круз в інтерв’ю Empire. «Наступного дня погода покращилась, я і подумав, що маю це зробити».

Том зізвав команду і зібрався на гору — очевидно, в сцені зі скелелазінням він знімався сам, як і в багатьох інших небезпечних епізодах.

«Я лізу туди, де мені потрібно бути для першого кадру. Регулюю темп. Якщо зірвусь — мене втримає трос страховки, але я вдарюсь об гору. Сама скеля була дуже слизька. У певні моменти я думав: “Боже, я ковзаю, зараз зірвусь”. Коли я виконував “Залізний хрест” (рух, де він підвішений між двома шматками скелі), я насправді висів там, але не зовсім правильно, і це видно».

«Люди не знають, що там є фрагмент, де я стрибаю, але в мене зламана нога. Я нікому про це не сказав. Є якісь травми? (очевидно, спитали Тома члени знімальної групи) А я просто продовжив», — каже Круз. «Джон Ву (режисер) сказав: “У нас є кадр”, але я наказав продовжити, бо хотів цілісну послідовність. Саме цей момент є у фільмі».

«Місія неможлива 8» з підзаголовком «Фінальна розплата» має стати останнім фільмом серії про Ітана Ханта. Персонаж Круза очікувано має врятувати світ: на цей раз від небезпечної програми з ШІ під назвою The Entity, яка, здається, передбачає кожен крок головного героя і може призвести до катастрофи, якщо потрапить у ворожі руки.

Зважаючи на те, що фільм фінальний, Круз вдався, здається, до ще більшої кількості небезпечних трюків: зокрема з підводною сценою, де актор перебував на межі гіпоксії, і моментом, де він стрибає з літака, що в цей час здійснює рух. Водночас один із найскладніших Тому так і не підкорився, попри наполягання режисера, якого актор згодом змусив повторити трюк, аби довести, що він небезпечний.

«Місія неможлива: Фінальна розплата» дебютує в кінотеатрах України 22 травня. Окрім Круза до акторського складу доєднались Есай Моралес, Саймон Пегг, Віен Реймс, Гейлі Етвелл, Ванесса Кірбі, Пом Клементьєфф, Шей Вігем, Генрі Черні, Грег Тарзан Девіс, Маріела Гарріга та Індіра Варма, а також Ганна Веддінгем, Джанет Мактір, Холт Маккаллані, Кеті О’Брайан, Нік Офферман і Трамелл Тіллман.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Нагадаємо, що попередня частина серії, «Місія неможлива: Розплата. Частина перша», зібрала $567 млн у прокаті й принесла Paramount збитки у розмірі понад $200 млн. Фінальний фільм, за чутками, обійшовся у $300 млн, витрати зросли зокрема через вимушені паузи під час страйків в Голлівуді, на момент яких було знято приблизно 40% матеріалу.