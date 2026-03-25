"Людина-павук 4" став першим в історії фільмом, який зібрав 1 млрд переглядів на трейлері

Катерина Левицька

Кадр з фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" / Sony

Перший трейлер фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день” з Томом Голландом за чотири дні з моменту випуску досяг 1 млрд переглядів (1,1 млрд на цей час) — вперше в історії кіно.


Насправді, рекордний результат новий “Людина-павук” приніс вже в першу добу, коли зібрав 718,6 млн: на той час він став найбільше перегляданим трейлером в історії, обійшовши “Дедпула й Росомаху” з 365 млн та GTA 6 з 475 млн.

Фільм “Абсолютно новий день” продовжує історію Пітера Паркера (Том Голланд) після драматичних подій третього фільму: смерті тітки Мей та важкого рішення змусити світ та друзів забути про “Людину-павука”. Свої ролі у франшизі повторюють Зендея (Емджей) та Джейкоб Баталон (Нед), також очікуємо на появу Седі Сінк, Джона Бернтала, Трамелла Тіллмана, Майкла Мандо та Марка Руффало.

Режисером “Людина-павук 4” виступив Дестін Деніел Креттон, а сценарій написали Кріс МакКенна та Ерік Соммерс. Серед продюсерів — Кевін Файгі, Емі Паскаль, Аві Арад та Рейчел О’Коннор, а також виконавчі продюсери Луї Д’Еспозіто та Девід Кейн.


Попередній фільм у франшизі заробив $1, 9 млрд в прокаті попри реліз в часи пандемії. Судячи з уваги до трейлеру, новачок цілком має шанси перебити цей рекорд.

В українських кінотеатрах “Людина-павук: Абсолютно новий день” стартує 30 липня.

Джерело: Variety

