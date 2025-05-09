Том Круз змусив режисера «Місія неможлива 8» відтворити один з трюків — аби довести, що він небезпечний

Paramount

62-річний Том Круз за роки своєї кар’єри відзначився десятком небезпечних трюків, однак один із найскладніших так і не підкорився йому в «Місія неможлива 8».

Цей трюк був пов’язаний з літаком (один з елементів все ж увійшов до фінальної версії стрічки) і передбачав стійку на крилі транспорту в повітрі. Попри те, що Круз роками готувався до подібного випробування, повноцінно зробити його не вийшло, хоча режисер Крістофер Маккворрі аж занадто наполегливо вмовляв актора довести справу до кінця.

«Ми обговорювали сюжет, і Маккворрі сказав: “Я хочу, щоб ти перестрибнув звідси сюди за пару секунд”», — розповів Круз на пресконференції в Токіо (через Games Radar). «Я відповів, що не можу цього зробити. Він тоді: «Добре, але я хочу, щоб ти зробив це і це».

Круз далі пояснив режисеру, що зважаючи на швидкість руху літака і силу вітру, фізика його тіла буде обмеженою. Коли ж і це не допомогло, актор запропонував Маккворрі спробувати відтворити трюк самостійно.

«Думаю, що найкраще, якщо ти просто спробуєш це зробити. Сядеш в літак, вийдеш на крило і відчуєш тиск», — згадує свої слова Круз. «Ну і я почав його тренувати».

Маккворрі каже, що прослухав «20-хвилинний інструктаж» від Круза перш ніж вийти на крило.

«Це було чудово, насправді. Дуже весело. Я б точно знявся ще раз», — поділився своїми емоціями режисер.

Восьма частина серії про Ітана Ханта отримала офіційну назву «Місія неможлива: Фінальна розплата» та дебютує в кінотеатрах України вже 22 травня.

За сюжетом персонаж Круза очікувано має врятувати світ: на цей раз від небезпечної програми з ШІ під назвою The Entity, яка, здається, передбачає кожен крок головного героя і може призвести до катастрофи, якщо потрапить у ворожі руки; і стикається із давнім ворогом з минулого, на ім’я Габріель (Есай Моралес). До акторського складу також повернулись Саймон Пегг, Віен Реймс, Гейлі Етвелл, Ванесса Кірбі, Пом Клементьєфф, Шей Вігем, Генрі Черні, Грег Тарзан Девіс, Маріела Гарріга та Індіра Варма. а серед новачків з’являються Ганна Веддінгем, Джанет Мактір, Холт Маккаллані, Кеті О’Брайан, Нік Офферман і Трамелл Тіллман.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Попередня частина серії, «Місія неможлива: Розплата. Частина перша», зібрала $567 млн у прокаті й принесла Paramount збитки у розмірі понад $200 млн. Фінальний фільм, за чутками, обійшовся у $300 млн — сума вийшла величенькою через вимушені паузи під час страйків в Голлівуді, на момент яких було знято приблизно 40% матеріалу.