Хоумлендер не найгірший: у 5 сезоні "Хлопаків" з'явились натяки на нового антигероя

Серед антагоністів серіалу “Хлопаки” важко знайти когось гіршого за Хоумлендера з його нарцисизмом, манією величі, підступністю та жорстокістю.





Однак поява Штормфронт у другому сезоні дещо затьмарила навіть самого Хоумлендера. Погляди цієї персонажки та її ставлення до людства виявились настільки радикальними, що навіть ключовий антигерой не до кінця їх підтримував. Наприкінці другого сезону їй добряче дісталось від Мейв, Зірочки та Кіміко, а Раян скалічив її.

У третьому сезоні Штормфронт зображують вже прикутою до ліжка, а потім вона раптово вчиняє самогубство. Далі її неодноразово згадували у діалогах, однак у нових сезонах вона більше не з’являлась. Хоча Ая Кеш, яка зіграла Штормфронт, має повернутись до цієї ролі у спін-оффі “Vought Rising”, дія там переважно відбуватиметься у минулому, коли її героїня носила псевдонім Ліберті та працювала спільно із Солдатиком та його командою суперів.

Однак в 5 сезоні “Хлопаків” вже неодноразово з’являлись натяки, що насправді Штормфронт не померла. Це може створювати передумови, що вона може стати новим головним злодієм у разі, якщо “Хлопакам” вдасться розібратись з Хоумлендером.

Ще до 5 сезону з’являлись численні припущення, що Штормфронт не померла, оскільки безпосередньо її смерть залишилась за кадром. Все що було показано, це як вкрите тіло вивозять у машині швидкої. Це сталось раптово й доволі дивно. При цьому відома маніпуляціями та постійними спробами приховати правду корпорація Vought одразу ж повідомила про смерть Штормфронт. Навіть Хоумлендер не бачив тіла колишньої коханки.





Першим натяком на те, що Штормфронт жива слугує історія про оригінальний V-One, який на відміну від Compound-V, наділив перших суперів фактично безсмертям. За словами Сестри Сейдж, Штормфронт, на той час Ліберті, була однією з перших, хто отримав V-One.

Саме за оригінальним препаратом полює Хоумлендер у 5 сезоні, розуміючи, що той дасть йому змогу подолати старіння та зробить невразливим до супервірусу. На тлі цього історія про самогубство Штормфронт починає виглядати дещо безглуздо.

Ще одним відвертим натяком є розмова між Солдатиком та Хоумлендером по дорозі через ліс. Коли Хоумлендер розповідає батьку про обставини самогубства Штормфронт, той відповідає, що це маячня і вона ніколи б цього не зробила. Він також справедливо вказує Хоумлендеру, що той не бачив тіла.

Якщо з’ясується, що Штормфронт жива, це може вказувати на два варіанти подальшого розвитку сюжету. Або ж вона з’явиться у другій половині сезону й приєднається до Солдатика та Хоумлендера у моторошному тріо тиранів, або вона може з’явитись у майбутньому спін-оффі, який може показати події після завершення 5 сезону “Хлопаків”. І хоча “Vought Rising” це приквел, деякі події цілком можуть відбуватись в наш час, зокрема, нова поява Штормфронт з одночасним висвітленням її минулого.

Раніше ми писали, що Ерік Кріпке пояснив хепі-енд для деяких героїв фінального сезону “Хлопаків”. Попри те, що “Хлопаки” наближаються до свого фіналу, франшиза продовжує жити: раніше нам представили перший погляд на персонажів серіалу-приквелу Vought Rising з Солдатиком, дія якого відбувається у 1950-х роках; паралельно триває розробка проєкту “Хлопаки: Мексика”, яким займаються Дієго Луна та Гаель Гарсія Берналь.

Джерело: ScreenRant