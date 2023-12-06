Топ-25 статей Вікіпедії 2023: ChatGPT, Oppenheimer, російське вторгнення в Україну та вплив індійської аудиторії

Топ-25 найпопулярніших сторінок Вікіпедії у 2023 році відображає інтерес світу до інновацій у сфері штучного інтелекту, людей, які померли цього року, та висхідну здатність індійських користувачів впливати на тенденції на сайті. В переліку є стаття про російське вторгнення в Україну.

Вікіпедія мала понад 84 млрд переглядів сторінок у 2023 році, передає CNN. Сторінка про чатбот ChatGPT від OpenAI стала найпопулярнішою сторінкою у Вікіпедії цього року, зібравши понад 49,4 млн переглядів.

ChatGPT також навчається на основі даних Вікіпедії, використовуючи проєкти Вікімедіа, щоб відповідати на запитання або підказки користувачів. Дані Вікіпедії та текст, який складається користувачами та редакторами, відіграють важливу роль у відповідях, які чатбот дає своїм користувачам.

Разом з ChatGPT до п’ятірки лідерів увійшли біографічні пости про людей, які померли у 2023 році, Чемпіонат світу з крикету 2023 року, Індійська прем’єр-ліга, яка є чемпіонатом з крикету, і фільм «Оппенгеймер».

Аудиторія Індії та Південно-Східної Азії мала великий вплив на список 2023 року, оскільки п’ята частина списку складалася з медіа з цього регіону та самої Індії.

Враховуючи, що Індія, ймовірно, обжене Китай як найбільш населена країна світу, з населенням, яке, за оцінками Організації Об’єднаних Націй, досягне 1,43 млрд до кінця року, її вплив на світові медіа не є дивним. Уряд Китаю заборонив доступ до Вікіпедії. Очікується, що кількість активних інтернет-користувачів в Індії зросте до 900 млн від теперішніх 759 млн.

На Чемпіонаті світу з крикету 2023 року Індія посіла друге місце, поступившись Австралії, а найкращий відбивний Вірат Кохлі став найкращим гравцем серії. Стаття про фінальну серію у Вікіпедії набрала понад 38 млн переглядів. Ще двічі в списку перелічені статті про Індійську прем’єр-лігу (з крикету).

Фільм «Барбі» від Warner Bros., зібрав у світовому прокаті понад 1,4 млрд доларів, тоді як «Оппенгеймер» — понад 950 млн. Однак останній отримав більший інтерес у Вікіпедії. Сторінки фільму та вченого Роберта Оппенгеймера займають 5 та 7 сходинку відповідно.

Криштіану Роналду випередив Ліонеля Мессі та англійську прем’єр-лігу з футболу. А Ілон Маск на сходинку нижче статті про США.

Одразу за третіми «Вартовими Галактики» йде стаття Russian invasion of Ukraine. Із 12,798,866 переглядів це 24-та за популярністю стаття на Вікіпедії.