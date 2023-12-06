Новини Кіно 06.12.2023 о 12:52 comment views icon

Топ-25 статей Вікіпедії 2023: ChatGPT, Oppenheimer, російське вторгнення в Україну та вплив індійської аудиторії

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Юрій Орос

Автор новин

Топ-25 статей Вікіпедії 2023: ChatGPT, Oppenheimer, російське вторгнення в Україну та вплив індійської аудиторії

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Топ-25 найпопулярніших сторінок Вікіпедії у 2023 році відображає інтерес світу до інновацій у сфері штучного інтелекту, людей, які померли цього року, та висхідну здатність індійських користувачів впливати на тенденції на сайті. В переліку є стаття про російське вторгнення в Україну.

Вікіпедія мала понад 84 млрд переглядів сторінок у 2023 році, передає CNN. Сторінка про чатбот ChatGPT від OpenAI стала найпопулярнішою сторінкою у Вікіпедії цього року, зібравши понад 49,4 млн переглядів.

ChatGPT також навчається на основі даних Вікіпедії, використовуючи проєкти Вікімедіа, щоб відповідати на запитання або підказки користувачів. Дані Вікіпедії та текст, який складається користувачами та редакторами, відіграють важливу роль у відповідях, які чатбот дає своїм користувачам.

Разом з ChatGPT до п’ятірки лідерів увійшли біографічні пости про людей, які померли у 2023 році, Чемпіонат світу з крикету 2023 року, Індійська прем’єр-ліга, яка є чемпіонатом з крикету, і фільм «Оппенгеймер».

Аудиторія Індії та Південно-Східної Азії мала великий вплив на список 2023 року, оскільки п’ята частина списку складалася з медіа з цього регіону та самої Індії.

Враховуючи, що Індія, ймовірно, обжене Китай як найбільш населена країна світу, з населенням, яке, за оцінками Організації Об’єднаних Націй, досягне 1,43 млрд до кінця року, її вплив на світові медіа не є дивним. Уряд Китаю заборонив доступ до Вікіпедії. Очікується, що кількість активних інтернет-користувачів в Індії зросте до 900 млн від теперішніх 759 млн.

На Чемпіонаті світу з крикету 2023 року Індія посіла друге місце, поступившись Австралії, а найкращий відбивний Вірат Кохлі став найкращим гравцем серії. Стаття про фінальну серію у Вікіпедії набрала понад 38 млн переглядів. Ще двічі в списку перелічені статті про Індійську прем’єр-лігу (з крикету).

Топ-25 статей Вікіпедії 2023: ChatGPT, Oppenheimer, російське вторгнення в Україну та вплив індійської аудиторії

Фільм «Барбі» від Warner Bros., зібрав у світовому прокаті понад 1,4 млрд доларів, тоді як «Оппенгеймер» — понад 950 млн. Однак останній отримав більший інтерес у Вікіпедії. Сторінки фільму та вченого Роберта Оппенгеймера займають 5 та 7 сходинку відповідно.

Топ-25 статей Вікіпедії 2023: ChatGPT, Oppenheimer, російське вторгнення в Україну та вплив індійської аудиторії

Криштіану Роналду випередив Ліонеля Мессі та англійську прем’єр-лігу з футболу. А Ілон Маск на сходинку нижче статті про США.

Одразу за третіми «Вартовими Галактики» йде стаття Russian invasion of Ukraine. Із 12,798,866 переглядів це 24-та за популярністю стаття на Вікіпедії.

  1. ChatGPT, 49,490,406 переглядів сторінки
  2. Deaths in 2023, 42,666,860
  3. 2023 Cricket World Cup, 38,171,653
  4. Indian Premier League, 32,012,810
  5. Oppenheimer (film), 28,348,248
  6. Cricket World Cup, 25,961,417
  7. J. Robert Oppenheimer, 25,672,469
  8. Jawan (film), 21,791,126
  9. 2023 Indian Premier League, 20,694,974
  10. Pathaan (film), 19,932,509
  11. The Last of Us (TV series), 19,791,789
  12. Taylor Swift, 19,418,385
  13. Barbie (film), 18,051,077
  14. Cristiano Ronaldo, 17,492,537
  15. Lionel Messi, 16,623,630
  16. Premier League, 16,604,669
  17. Matthew Perry, 16,454,666
  18. United States, 16,240,461
  19. Elon Musk, 14,370,395
  20. Avatar: The Way of Water, 14,303,116
  21. India, 13,850,178
  22. Lisa Marie Presley, 13,764,007
  23. Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13,392,917
  24. Russian invasion of Ukraine, 12,798,866
  25. Andrew Tate, 12,728,616
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