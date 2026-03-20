ШІ всюди: Google повністю інтегрує Gemini у пристрої Apple macOS

Google тестує версію свого додатка Gemini для macOS, повідомляє Bloomberg. Додаток виведе ШІ-асистента на незвідану територію і поставить його в більш пряму конкуренцію з ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, обидва з яких пропонують окремі додатки для Mac.





Завдяки партнерству Apple та Google у сфері ШІ, незалежно від того, побачить додаток світ чи ні, частина технологій, що лежить в основі Gemini, у майбутньому працюватиме на macOS. Google та Apple оголосили ще в січні, що моделі Google Gemini живитимуть майбутні версії Apple Intelligence. Також повідомляється, що Apple переробляє Siri у більш схожого на чатбота асистента — досвід, який, імовірно, стане можливим завдяки Gemini.

Gemini залишається доступним через вебсайт, і схоже, що додаток для macOS пропонує той самий набір функцій — можливість відповідати на запити, шукати в інтернеті та генерувати текст, зображення й код. Головною відмінністю додатка для Mac може стати функція під назвою “Desktop Intelligence”, яка надає Gemini нове джерело інформації та контексту для відповідей.

“Коли ви вмикаєте додатки для Desktop Intelligence, ви дозволяєте Gemini бачити те, що бачите ви (наприклад, контекст екрана), і отримувати вміст безпосередньо з цих додатків для покращення та персоналізації вашого досвіду лише під час використання Gemini”, — так пише повідомлення у коді додатка, переглянуте Bloomberg.

Можливість посилатися на інформацію в додатках і те, що наразі відображається на екрані, пропонують як додатки Claude, так і ChatGPT для macOS, і це те, на що Gemini здатний на мобільних пристроях.





Наразі незрозуміло, чи зможе Gemini для macOS насправді виконувати дії в додатках, які він може переглядати — як-от, наприклад, популярна функція Anthropic Claude Cowork — але Google вже почав пропонувати такий досвід в обмеженому форматі на смартфонах, тож чому б цьому не з’явитися й на настільних операційних системах. Bloomberg повідомляє, що додаток Gemini тестується з особами, які не є співробітниками Google, що може свідчити про його майбутній публічний реліз.

Поточна версія додатка ще рання і не включає всіх запланованих функцій — тестерам повідомили, що наразі реалізовано лише “критичні можливості”. Зовнішній вигляд додатка нагадує вже наявні версії Gemini для iPhone та iPad. Google не надав інформації про конкретну дату релізу, однак факт зовнішнього тестування вказує на те, що публічний вихід може бути не за горами. Серед функцій, які Google просить протестувати: генерація зображень, відео та музики, робота з таблицями й діаграмами, підтримка кодингу, аналіз документів, а також збереження історії розмов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Подібний підхід — коли ШІ має доступ до особистих даних користувача на пристрої та в хмарі — останнім часом стрімко набирає популярність. Спеціалізовані інструменти на кшталт Manus та Openclaw орієнтовані на досвідчених користувачів, проте для широкої аудиторії важливіший ШІ, який може непомітно звертатися до пошти, календаря, фотографій та інших особистих даних без зайвих технічних складнощів. Саме на це й спрямована Desktop Intelligence.

Паралельно Google вже запустив функцію Personal Intelligence для Gemini, яка дозволяє витягувати дані з Gmail, Google Фото, YouTube та пошуку, а також інтегрується з інструментами Workspace — зокрема Google Drive. На Mac цей підхід розвивається далі: наприклад, якщо запитати Gemini про ідеї для відпустки, він зможе заглянути у вашу пошту, знайти квитки, бронювання та маршрути й відповісти на основі реальних особистих даних. Схожу логіку реалізує і Claude Cowork від Anthropic, однак у його випадку інтеграція відбувається в екосистемі Microsoft Office 365.

Джерело: Engadget