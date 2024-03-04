Toyota каже, що продовжить купувати кредити, щоб не «марнувати» гроші на електромобілі

Автовиробники, які не вписуються в екологічні норми країн і хочуть уникнути проблем з регуляторами, вимушені купувати так звані нормативні кредити в інших компаній, які відповідають вимогам — наприклад, у Tesla, яка виробляє виключно електромобілі (компанія Ілона Маска заробила на цьому вже $9 млрд).

Гендиректор Toyota, схоже, не поділяє суспільного захоплення електрокарами — на його думку, вони становитимуть всього 30% ринку нових автомобілів США у 2030 році (близько половини від показників, яких Управління з охорони довкілля США (EPA) прагнуло досягти торік).

Як найбільший виробник гібридних автомобілів в автомобільній промисловості, Toyota вважає за краще й надалі купувати кредити, щоб відповідати вимогам регулятора, а не «марнувати» гроші на електромобілі з акумуляторами, судячи з коментарів гендиректора Теда Огави виданню Automotive News.

«Знаю, що EPA зараз переглядає, яким має бути рівень регулювання. Однак знову ж таки, наша відправна точка – це попит споживачів. Так, наприклад, правила 2030 року стверджують, що на ринку нових автомобілів більша частина має складати BEV, але наш поточний план становить близько 30%», — сказав Огава.

Наразі компанія будує акумуляторний комплекс вартістю $13,9 мільйона у Північній Кароліні, продукція якого використовуватиметься в її електромобілях і гібридах, що продаються в Північній Америці. З 2021 року Toyota інвестувала близько $17 мільярдів у свої виробничі операції в США для створення переважно гібридів.

Toyota нині є одним із найбільш продаваних автовиробників, але на електромобілі припадало менш як 1% від загального обсягу продажів минулого року.

«Звичайно, у порівнянні з Tesla, ми відстаємо. Однак ми наздоганяємо не лише продукт, а й екосистему сфери BEV — таку як домашня зарядка або управління енергією», — додав Огава.

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