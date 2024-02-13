Tesla, як відомо, не випускає навіть гібридів (лише «чисті» на акумуляторах BEV), але це зовсім не заважає компанії Ілона Маска допомагати продавати занепадаючі авто з ДВЗ і заробляти на так званих нормативних кредитах дуже гарні гроші (як іронічно). Зайвий раз переконатися в цьому можна, зазирнувши в нещодавній річний звіт Tesla за формою 10-K, поданий у Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC).

Нагадаємо, нормативні кредити (zero-emission vehicle) — це фактично «чисті» дотації від інших автовиробників, які не вписуються в екологічні норми (нормативи граничнодопустимих викидів), що діють в різних країнах. У такому разі автовиробники змушені для уникнення проблем з регуляторами та штрафів купувати так звані нормативні кредити в іншого автовиробника, який відповідає цим вимогам. Наприклад, у Tesla, яка виробляє виключно електромобілі.

І для Tesla це дуже прибутковий бізнес (оскільки жодних додаткових витрат): лише у 2023 році компанія заробила на цих кредитах $1,79 млрд (весь дохід за 2023-й — $96,77 млрд), а з 2009 року цей бізнес сумарно приніс майже $9 млрд.

Легкі гроші для Tesla — скільки компанії Ілона Маска принесли нормативні кредити

Так, частка цих кредитів у загальних продажах виглядає не так приголомшливо, як взята окремо в абсолютних цифрах. Проте на цих кредитах Tesla не несе практично жодних додаткових витрат, тому весь дохід за ними фактично є чистим прибутком. Тож це досить приємний бонус — у 2020-му році саме завдяки цим кредитам Tesla вперше стала прибутковою. Тоді Закарі Кіркхорн, який на той момент ще обіймав посаду фінансового директора Tesla, заявив, що очікує, що прибуток від кредитів поступово розсіюватиметься. Але сталося навпаки: у 2020-му Tesla заробила на цих кредитах $1,58 млрд, потім у 2021-му цей напрям приніс на 7%, але потім компанія отримувала щороку (2022 та 2023) більше як $1,7 млрд.

І поки ніщо не вказує на зміну цього дуже позитивного для Tesla тренду: правила викидів лише посилюються — Європа встановила це суворіші нормативи щодо викидів авто, починаючи з наступного року, а Велика Британія затвердила нові правила з поступовою забороною авто з ДВЗ (з 2024 року частка моделей з нульовим рівнем викидів у структурі продажів кожного автовиробника не нижче 22%).

Окрім того, уповільнення електрифікації іншими автовиробниками (Volkswagen, General Motors та інші на тлі недосягнення поставлених цілей суттєво порізали інвестиції в напрямок електромобілів та перенесли чи взагалі скасували окремі проєкти/ініціативи) гарантує, що цей напрям бізнесу компанії Ілона Маска (із продажу нормативних кредитів) надалі лише процвітатиме. Окрім згаданих VW та GM, протягом останніх років допомоги у дотриманні стандартів викидів потребували Honda та Jaguar Land Rover.