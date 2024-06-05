Toyota, Mazda, Yamaha, Honda та Suzuki фальсифікували автомобільні сертифікаційні тести в Японії

Кількох японських автовиробників викрили у фальсифікації сертифікаційних тестів, і Toyota може бути найбільшим порушником.

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії (MLIT) повідомило, що його поточне розслідування щодо 85 вітчизняних виробників, у тому числі кількох автовиробників, виявило, що більшість з них діяли відповідно до закону. Але це не стосується компаній Mazda, Yamaha, Honda та Suzuki. Щодо цієї четвірки виявлено факти фальсифікації заявок на схвалення. Отже, вони «визнані винними в шахрайстві». Компаніям-порушникам наказано призупинити відвантаження транспортних засобів, сертифікаційні випробування яких були фальсифіковані, і якнайшвидше усунути недоліки.

Було виявлено, що Mazda переписала своє програмне забезпечення для керування двигуном, щоб вплинути на тестування продуктивності. Водночас Yamaha та Honda надали помилкові тести на шум. Suzuki збрехала про результати тестування гальмівної системи, а Mazda також фальсифікувала краш-тести.

Розслідування щодо Toyota ще продовжується. Однак MLIT вже повідомило про такі порушення, як «подання неправдивих даних щодо випробувань захисту пішоходів для трьох автомобілів, що виробляються в даний час» і «фальсифікація транспортних засобів для краш-тестів для чотирьох раніше вироблених автомобілів».

Toyota опублікувала власну детальну заяву з цього приводу, в якій стверджує, що брехня насправді служила інтересам споживачів.

Toyota заявила, що знайшла шість випадків серед цих семи моделей, «де методи тестування відрізнялися від стандартів, визначених національними органами влади», але підкреслила, що жоден із залучених транспортних засобів не є небезпечним.

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Шінджі Міямото, керівник групи Toyota Customer First Promotion Group, сказав, що в більшості випадків використовувалися «більш суворі умови тестування», а їхні дані, надані уряду, перевищували те, що вимагається законом. В одному прикладі для перевірки витоку палива під час зіткнення ззаду використовувався важчий рухомий бар’єр, ніж передбачено законом, що призвело до сильнішого удару.

Що стосується інших порушень Toyota, компанія не змогла розрізнити сторони пасажира та водія, повідомляючи про пошкодження голови та ніг пішохода внаслідок бічного удару. В іншому випадку Toyota надала дані про ризики переміщення багажу за допомогою старого тестового блоку багажу, що не відповідає нормам. Нарешті, Toyota не змогла досягти цільової потужності двигуна під час тесту, і замість того, щоб зупинити його для виправлення проблеми, як потрібно, «систему керування двигуном було налаштовано… і повторно перевірені дані були використані для сертифікації», — сказав Міямото.

«Ми провели внутрішню перевірку всіх випадків і підтвердили, що всі вони відповідають встановленим законом стандартам і, отже, можуть безпечно використовуватися нашими клієнтами», — сказав голова Toyota Акіо Тойода про постраждалі транспортні засоби.

Toyota заявила, що хибні випробування торкнулися автомобілів Crown 2014 року випуску та Isis, Sienta, Crown і Lexus RX 2015 модельного року випуску, жоден з яких більше не випускається. Неправильні сертифікаційні тести також застосовувалися щодо поточних автомобілів, таких як Corolla Axio та Corolla Fielder, а також Yaris Cross, виробництво яких було призупинено в Японії.

Незрозуміло, скільки транспортних засобів було продано за сфальсифікованими сертифікатами або чи були вони розповсюджені за межами Японії. Однак зазначається, що виявлені проблеми ґрунтуються на перегляді минулих сертифікацій відповідно до японських вимог. В інших регіонах можуть діяти інші процеси та стандарти сертифікації.

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Джерело: theregister

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