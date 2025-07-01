Трейлер бойовика-антиутопії «Людина, що біжить» — Глен Павелл в кривавій бійні на виживання

Глен Павелл в фільмі «Людина, що біжить»

Режисер Едгар Райт представив перший трейлер свого нового фільму «Людина, що біжить» — адаптацію роману Стівена Кінга, який публікувався під псевдонімом Річарда Бахмана.

Головну роль виконує Глен Павелл — він стане безробітним будівельником Беном Річардсом, який намагається знайти гроші на ліки для своєї доньки. У відчаї він погоджується взяти участь в жорстокому реаліті-шоу, яке розгортається в антиутопічній Америці недалекого майбутнього. За правилами, чоловік має вижити протягом 30 днів, уникаючи кілерів і мисливців. Чим довше він лишається живим, тим більший виграш — проте ніхто ще не виживав. Але низка подій призводить до того, що його прозвали як «Людину, що біжить».

Глен Павелл виконує роль не супергероя, а звичайної людини, яка опиняється в смертельній грі через жахливі обставини. Його обрали головним героєм не випадково — зовнішність актора поєднує риси звичайного чоловіка та внутрішню простоту.

Також творці розкрили, хто влаштував «кривавий карнавал» — корпорація під назвою Мережа, яку представляє персонаж Ден Кілліан (актор Джош Бролін, на фото 1). Кілліан — продюсер і маніпулятор, що використовує глядацький інтерес для отримання прибутку, не зважаючи на мораль. Інший «гвинтик» системи — ведучий Боббі Ті шоу, якого грає Колман Домінго (на фото 2). Актор описує свого героя як «найвідомішу знаменитість у світі». Він надихався образом скандального ведучого Джеррі Спрінгера, а також носить діаманти, годинник Jacob & Co. та інші ознаки попкультури розпещеного майбутнього.

Решта акторського складу включає:

Кеті О’Браєн та Мартіна Герліхі — учасники шоу;

Лі Пейса — мисливця Маккоуна, якого автор описує як «привида-вбивцю»;

Карла Глусмана — ще одного мисливця, який готувався під наглядом інструктора SAS;

Вільяма Х. Мейсі — торговця товарами на чорному ринку;

Емілію Джонс — героїню, яка перетинається з Беном на небезпечному етапі гри;

Майкла Сера — Елтона, персонажа з роману;

Джеймі Лоусон — дружину головного героя.

Сценарій написали Едгар Райт разом із Майклом Беколлом, з яким він працював над фільмом «Скотт Пілігрим проти світу». Візуально стрічка тяжіє до стилю антиутопій 80-х років. На відміну від екранізації з Арнольдом Шварценеггером, цей фільм ближче до сюжету Кінга, де дія не обмежується ареною — це гра у хованки в реальному світі. Тому від Павелла вимагали фізичної підготовки, схожої на знімання бойовиків. Тож йому довелося звернутися за порадою до легенди — Тома Круза. Та і для решти акторів одним з тренерів був колишній оператор SAS.

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Фінальний монтаж «Людини, що біжить» ще триває. Але вже зараз Paramount готує масштабну рекламну кампанію. Світова прем’єра стрічки запланована на 7 листопада 2025 року.

Джерело: EW