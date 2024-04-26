Фільм «Гострі картузи» почнуть знімати восени 2024 року — із зірковим акторським складом та більшим бюджетом, ніж в серіалу

Кілліан Мерфі повторить роль Томаса Шелбі.

Оригінальний серіал завершився два роки тому, а після того, як потрапив на Netflix завоював ще більшу аудиторію прихильників. Режисер «Гострих картузів» Стівен Найт підтвердив, що кіноверсія таки вийде й анонсував знімальний процес на осінь 2024 року, пише Collider.

«Це станеться у вересні. Я просто роблю остаточні полірування. У нас усе впорядковано, є всі необхідні зобов’язання, ми готові до роботи. Бюджет буде більшим, але оскільки ми знаємо, що завершуємо цю главу, ми всі намагатимемося зробити все можливе. Кілліан за це. Я не можу дочекатися, коли почнуться зйомки».

На сьогодні виконавець головної ролі в серіалі «Гострі картузи» Кілліан Мерфі дуже просунув свою кар’єру — актор отримав «Оскара» за те, як зобразив Дж. Роберта Оппенгеймера в блокбастері Крістофера Нолана 2023 року.

«Хіба це не дивовижно? Я дуже радий за нього, тому що він цього заслуговує. Після кожної нагороди, яку він вигравав, він писав СМС і говорив: «Я справді не можу дочекатися, щоб почати знімати «Картузів», — каже Найт, підтверджуючи, що Мерфі повторить роль Томаса Шелбі у фільмі.

Подробиць щодо сюжету поки немає, але, ймовірно, фільм зосередиться на двох історіях — розповідатиме про наступне покоління персонажів, яке буде пов’язане з сімейством Шелбі із Томасом на чолі.

«Я знаю, які дві історії фільм розповість, а от як розгортатиметься історія, не знаю. У шостому сезоні ми залучаємо нове покоління, і вони будуть частиною того, що відбувається у фільмі», — додає Найт.

Згідно з минулорічним звітом Bloomberg, Netflix розробляє одразу два спінофи до серіалу «‎Гострі картузи» — інший, який буде приквелом, зосередиться на Поллі, матріарху кримінального клану Шелбі