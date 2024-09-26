Трейлер бойовика «Балерина» — спінофу «Джона Уіка» з Аною де Армас і Кіану Рівзом

Lionsgate випустила перший трейлер бойовика «Балерина» — спінофу «Джона Уіка» з Аною де Армас в головній ролі.

Героїня де Армас — балерина і досвідчена наймана вбивця, яка прагне помститися тим, хто знищив її сім’ю (персонажка з’являлась ненадовго у «Джон Уік 3», одна грала її Юніті Фелан). Дія стрічки розгортається між подіями третього та четвертого фільмів про Уіка, причому Кіану Рівз з’являється тут не в якості камео, а як повноцінний персонаж.

Серед решти акторського складу Норман Рідус, Ієн МакШейн, Анжеліка Г’юстон, Габріель Бірн, Каталіна Сандіно Морено і покійний Ленс Реддік.

«Балерина» — це п’ятий за рахунком фільм франшизи «Джон Уік». Четверта частина, яка вийшла торік, стала найкасовішою в серії й заробила $440 млн по всьому світі. Також був випущений серіал-приквел «Континенталь» і розробляється серіал-сиквел «Under the High Table».

Режисує «Балерину» Лен Вайзман, тоді як режисер оригінальних фільмів Чад Стагелські виступає в якості виконавчого продюсера.

Трейлер (оригінал)