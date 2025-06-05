Ця планета надто велика для своєї зірки — астрономи змінюють погляд на формування зоряних систем

University of Warwick/Mark Garlick

Група астрономів виявила гігантську планету, що обертається навколо крихітної зірки червоного карлика.

Планета, що отримала назву TOI-6894b, обертається навколо крихітного червоного карлика на відстані 241 світлового року від Землі. За словами астрофізика з Лабораторії космічних наук Маллард у Лондоні Вінсента Ван Ейлена, наразі залишається незрозумілим, як така велика планета могла сформуватись поряд із такою крихітною зіркою.

Тривалий час астрономи були переконані, що навколо зірок із масою менше третини сонячної маси не можуть сформуватись масивні планети. Однак вже кілька виявлених подібних систем кидають виклик цим уявленням.

Британський астроном Едвард Брайант з Університетського коледжу Лондона та його колеги використали орбітальний телескоп NASA TESS та виявили 15 потенційних планет-гігантів, включно із TOI-6894b, що обертаються навколо крихітних зірок із малою масою. Астрономи зосередились на спостереженні за TOI-6894b та її материнською зіркою.

Астрономи з’ясували, що маса планети складає близько 17% від маси Юпітера, або десь у 53 рази більше за масу Землі. Радіус планети трохи більший за радіус Сатурна, і вона здійснює оберт навколо материнської зірки, з масою близько 20% від сонячної, усього за 3 дні.

«Ми не очікували, що планети, подібні до TOI-6894b, зможуть сформуватися навколо зірок з такою малою масою. Це відкриття стане наріжним каменем для розуміння крайнощів формування гігантських планет», — зазначає Едвард Брайант.

Такі планети як TOI-6894b, що обертаються навколо зірок із малою масою, порушують усталену модель акреції ядра, яка є найбільш поширеною теорією формування планет. Зазвичай ядро планети-гіганта зростає до тих пір, поки не стане достатньо масивним, щоб всмоктати газ з протопланетного диска. Однак астрономи не очікували, що протопланетні диски навколо зірок з малою масою матимуть достатньо матеріалу для формування планет-гігантів.

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Астрономи вважають, що TOI-6894b могла повільно накопичувати газ упродовж тривалого часу, або ж ця планета утворилась з гравітаційно нестабільного протопланетного диска, що колапсував у планету. За словами науковців, вивчення розподілу матеріалу в атмосфері планети може надати деякі підказки про те, як вона утворилася. Дослідники будуть використовувати космічний телескоп «Джеймс Вебб» для спостереження за атмосферою планети протягом наступного року.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: LiveScience