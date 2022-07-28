Турецька Baykar Makina безоплатно передасть Україні «Байрактар», на який зібрали гроші поляки

Турецька компанія Baykar Makina продовжує всіляко підтримувати Україну — та дарувати українцям ударні безпілотники Bayraktar TB2 (це вже стало певною традицією після започаткованого литовцями флешмобу «Купи українцям Bayraktar TB2»), на які збирають гроші в межах благодійних ініціатив по усьому світу. І от зараз виробник підтвердив, що не братиме оплату за «польський» Bayraktar, а передасть його Україні безоплатно, повідомив ініціатор акції зі збору коштів журналіст Славомір Сераковський.

Ініціативу «Купімо Україні Bayraktar» запустили 28 червня на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl з метою зібрати 22,5 мільйона злотих (понад 4,5 мільйона євро) на один безпілотник — 24 липня ціль кампанії була досягнута. На БПЛА скинулися понад 200 000 осіб. Водночас збір закривати не стали — він триватиме до кінця тижня. Наразі на Zrzutka.pl вже є 24,4 млн злотих. Отже, 22,5 мільйона злотих, які назбирали на безпілотник, поляки спрямують на гуманітарну допомогу українцям. Решту (надлишок коштів, зібраних в межах акції) перерахують на спеціальний рахунок українського Нацбанку на підтримку ЗСУ.

До речі, поляки вже запустили нову ініціативу на підтримку України під промовистою назвою «Озброїмо Україну» та відкрили перший збір — за 35 днів хочуть зібрати 8,1 млн злотих на три евакуаційні гелікоптери Mi2AM1.