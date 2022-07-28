Новини

Турецька Baykar Makina безоплатно передасть Україні «Байрактар», на який зібрали гроші поляки

Турецька Baykar Makina безоплатно передасть Україні «Байрактар», на який зібрали гроші поляки

Турецька компанія Baykar Makina продовжує всіляко підтримувати Україну — та дарувати українцям ударні безпілотники Bayraktar TB2 (це вже стало певною традицією після започаткованого литовцями флешмобу «Купи українцям Bayraktar TB2»), на які збирають гроші в межах благодійних ініціатив по усьому світу. І от зараз виробник підтвердив, що не братиме оплату за «польський» Bayraktar, а передасть його Україні безоплатно, повідомив ініціатор акції зі збору коштів журналіст Славомір Сераковський.

Допомагаємо

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Ініціативу «Купімо Україні Bayraktar» запустили 28 червня на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl з метою зібрати 22,5 мільйона злотих (понад 4,5 мільйона євро) на один безпілотник —  24 липня ціль кампанії була досягнута. На БПЛА скинулися понад 200 000 осіб. Водночас збір закривати не стали — він триватиме до кінця тижня. Наразі на Zrzutka.pl вже є 24,4 млн злотих. Отже, 22,5 мільйона злотих, які назбирали на безпілотник, поляки спрямують на гуманітарну допомогу українцям. Решту (надлишок коштів, зібраних в межах акції) перерахують на спеціальний рахунок українського Нацбанку на підтримку ЗСУ.

До речі, поляки вже запустили нову ініціативу на підтримку України під промовистою назвою «Озброїмо Україну» та відкрили перший збір — за 35 днів хочуть зібрати 8,1 млн злотих на три евакуаційні гелікоптери Mi2AM1.

«Озброїмо Україну»: поляки збирають гроші на три евакуаційні гелікоптери Mi2AM1


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати