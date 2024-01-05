Твердотілі батареї дочки Volkswagen витримали 500 000 км без втрати ємності

Через рік після перших постачань прототипів твердотільних батарей своїм автомобільним партнерам компанія QuantumScape отримала похвалу від PowerCo — дочірньої компанії Volkswagen Group, що спеціалізується на виробництві акумуляторів — за потенціал технології. Нещодавно PowerCo завершила випробування твердотільних елементів QuantumScape на витривалість і визначила, що в майбутньому вони зможуть живити електромобілі, здатні проїхати 500 000 кілометрів практично без втрати запасу ходу.

QuantumScape — це компанія з передових акумуляторних технологій, яка вже понад десять років працює над розробкою масштабованих, енергомістких твердотільних акумуляторів, які є безпечнішими, швидше заряджаються і проїжджають більшу відстань. Протягом усього часу роботи QuantumScape над розробкою твердотільних батарей, Volkswagen Group був партнером і залишається одним з найбільших інвесторів стартапу, передає Electrek.

У грудні 2022 року компанія поставила свою першу партію 24-шарових твердотільних елементів своїм автомобільним партнерам для тестування, серед яких Volkswagen Group та інші. Відтоді QuantumScape розробляє ще більш енергощільні елементи, і станом на жовтень 2023 року перевищила цільові показники під час тестування.

Нещодавно PowerCo, дочірня компанія Volkswagen Group, що займається виробництвом акумуляторів, завершила власні випробування на витривалість 24-шарових елементів QuantumScape і повідомила про обнадійливі результати для майбутніх електромобілів, які пропонуватимуть більший запас ходу зі значно меншою деградацією акумулятора.

PowerCo офіційно підтвердила показники продуктивності. Компанія-виробник акумуляторів, що входить до складу VW Group, детально описала процес тестування на витривалість, який проходив протягом декількох місяців у лабораторії в Зальцгітері, Німеччина, і в ході якого твердотільні елементи пройшли понад 1 000 циклів заряджання.