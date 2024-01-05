Новини Авто 05.01.2024 о 16:56 comment views icon

Твердотілі батареї дочки Volkswagen витримали 500 000 км без втрати ємності

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Юрій Орос

Автор новин

Твердотілі батареї дочки Volkswagen витримали 500 000 км без втрати ємності

Через рік після перших постачань прототипів твердотільних батарей своїм автомобільним партнерам компанія QuantumScape отримала похвалу від PowerCo — дочірньої компанії Volkswagen Group, що спеціалізується на виробництві акумуляторів — за потенціал технології. Нещодавно PowerCo завершила випробування твердотільних елементів QuantumScape на витривалість і визначила, що в майбутньому вони зможуть живити електромобілі, здатні проїхати 500 000 кілометрів практично без втрати запасу ходу.

QuantumScape — це компанія з передових акумуляторних технологій, яка вже понад десять років працює над розробкою масштабованих, енергомістких твердотільних акумуляторів, які є безпечнішими, швидше заряджаються і проїжджають більшу відстань. Протягом усього часу роботи QuantumScape над розробкою твердотільних батарей, Volkswagen Group був партнером і залишається одним з найбільших інвесторів стартапу, передає Electrek.

У грудні 2022 року компанія поставила свою першу партію 24-шарових твердотільних елементів своїм автомобільним партнерам для тестування, серед яких Volkswagen Group та інші. Відтоді QuantumScape розробляє ще більш енергощільні елементи, і станом на жовтень 2023 року перевищила цільові показники під час тестування.

Нещодавно PowerCo, дочірня компанія Volkswagen Group, що займається виробництвом акумуляторів, завершила власні випробування на витривалість 24-шарових елементів QuantumScape і повідомила про обнадійливі результати для майбутніх електромобілів, які пропонуватимуть більший запас ходу зі значно меншою деградацією акумулятора.

Твердотілі батареї дочки Volkswagen витримали 500 000 км без втрати ємності

PowerCo офіційно підтвердила показники продуктивності. Компанія-виробник акумуляторів, що входить до складу VW Group, детально описала процес тестування на витривалість, який проходив протягом декількох місяців у лабораторії в Зальцгітері, Німеччина, і в ході якого твердотільні елементи пройшли понад 1 000 циклів заряджання.

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