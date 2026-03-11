Samsung відмовилась від кремній-вуглецевої батареї на 20 000 мА·год: Що пішло не так?

Depositphotos

Samsung тестувала кремній-вуглецеву батарею великої місткості на 20 000 мА·год, однак швидко згорнула випробування.





Компанія дуже обережно ставиться до експериментів з акумуляторами великої місткості після гучного провалу Note 7 у 2016 році. Водночас китайські конкуренти вже отримують перевагу, використовуючи великі Si/C-акумулятори у своїх смартфонах.

Згідно з витоком, Samsung SDI тестувала двоелементну Si/C-батарею на 20 000 мА·год. У ній ключовий елемент мав місткість 12 000 мА·год та завтовшки складав 6,3 мм, а місткість допоміжного елемента складала 8 000 мА·год за товщини 4 мм. Як повідомляє інсайдер Schrödinger, компанія відмовилась від подальших випробувань після того, як акумулятор вийшов з ладу після 960 циклів заряджання-розряджання.

Samsung SDI is testing 12K, 18K mAh Si/C cells. The 20K failed at 960 cycles. Race is on. 👀 Full PDF available, Samsung tracking system didn’t work much. Anyways it’s not free. pic.twitter.com/D8NDy4weNw — Schrödinger (@phonefuturist) March 9, 2026





Сучасні Li-ion-акумулятори смартфонів переважно розраховані на 500-1000 циклів. Ймовірно, Samsung прагнула розширити ці межі. Si/C-акумулятори відрізняються від Li-ion анодом. Замість традиційного графіту вони складаються зі стійкого до руйнування наноструктурованого кремній-вуглецевого композиту. Кремнієвий анод дозволяє утримувати вдесятеро більше іонів літію, таким чином підвищуючи місткість акумулятора та не вимагаючи збільшення розмірів батареї, що дозволяє зберігати тонкий формфактор.

Відомо, що наразі Samsung тестує кремній-вуглецевий акумулятор на 12 000 мА·год з елементами місткістю 6800 мА·год та 5200 мА·год. Також триває тестування батареї на 18 000 мА·год, що включає елементи місткістю 6699 мА·год та 5257 мА·год.

Джерело: wccftech