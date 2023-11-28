Volkswagen словами гендира «більше не конкурентоспроможний» і змушений скорочувати робітників. А хотіли продавати більше за Tesla...

Volkswagen відчайдушно намагається встигнути за покупцями, які пересідають на електромобілі. Генеральний директор бренду VW Томас Шафер попередив: «Ми більше не конкурентоспроможні», оголосивши про додаткові скорочення робочих місць.

Найбільший європейський автовиробник прагне скоротити витрати й підвищити прибутковість, щоб не відставати від лідерів електромобілів, як-от Tesla, передає Electrek. У 2022 році тодішній генеральний директор VW Герберт Дісс «грозився» до 2025-го обійти американську компанію за продажами електромобілів.

З багатьма нашими наявними структурами, процесами та високими витратами ми більше не є конкурентоспроможними як бренд Volkswagen. — пояснив Шейфер на зустрічі зі співробітниками в понеділок.

Згідно з повідомленням у внутрішній мережі VW, Шейфер попередив, що високі витрати і низька продуктивність призводять до неконкурентоспроможності автомобілів.

Щоб змінити ситуацію, у червні бренд представив нову програму скорочення витрат, покликану заощадити 10 млрд євро до 2026 року. Генеральний директор Volkswagen Group Олівер Блюм має на меті підвищити рентабельність бренду VW до 6,5% протягом наступних трьох років. Наразі вона становить близько 3,6%.

Гуннар Кіліан, член правління з управління персоналом, заявив, що VW скористається «демографічною кривою» для скорочення персоналу, в тому числі запропонувавши достроковий або частковий вихід на пенсію.

Нам потрібно нарешті набратися сміливості та чесності й викинути за борт те, що дублюється в компанії або є просто баластом, який не потрібен для досягнення хороших результатів. — пояснив Кіліан.

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Дивно чути такі формулювання, але, більша частина економії буде отримана не коштом скорочення робочих місць. За словами Гуннара, більш детальну інформацію VW надасть до кінця року.