Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Останнім часом гравців дивують ранні анонси AAA-ігор. Іноді про гру оголошують за кілька років до її виходу, коли ще нічого не готово і нема що показати публіці. Марк Дарра, відомий як творець серії Dragon Age, котрий зараз є консультантом Dragon Age: The Veilguard, розповів на своєму YouTube, серед іншого, про одну з можливих причин того, чому ігри AAA так довго випускаються.

Відео, яке триває майже 25 хвилин, містить багато цікавого і варте повного перегляду, воно присвячене питанню ранніх релізів ігор з погляду студій та видавців:

«Можуть бути причини, чому для студії чи видавця важливо, щоб ця гра була загальновідомою. Це може бути тому, що каталог видавців заслабкий, і вони хочуть, щоб публіка пам’ятала, що у них все ще є важливі ігри в запасі. Це може бути тому, що студія хоче анонсувати гру, тому що хвилюється, що видавець скасує її в іншому випадку», — сказав Дарра.

Він додав, що зазвичай це не найкраща стратегія для привернення уваги та ажіотажу щодо гри. Дарра зауважує, що такий анонс не означає початку якоїсь посиленої розробки або того, що студія концентрує усю свою увагу на грі.

«Студії можуть ввести в оману з цього приводу, тому що вони скажуть щось на кшталт «ми почали роботу над Elder Scrolls 6», або вони можуть навіть випустити трейлер гри, хоча поточний розмір команди менше ніж 10 осіб. Вони створюють враження, що це паралельна розробка, що команда працює над цією грою, тоді як насправді кілька людей проводять кілька зустрічей, і робиться небагато».

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Існує ймовірність, що коли між іграми 10 років або близько того, над цією грою, швидше за все, не буде ніхто працювати протягом перших кількох років. Інші фактори, які ведуть до дуже віддаленого від анонсу релізу, полягають у самій грі: її розмірі або зосередженості команди на розробці складних моментів.

Джерело: Insider Gaming

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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