banner
Новини Кіно 23.04.2026

Анімаційний спіноф "Дивні Дива" / Stranger Things: Tales From '85 на Netflix наразився на холод від критиків

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Анімаційний спіноф "Дивні Дива" / Stranger Things: Tales From '85 щойно вийшов на Netflix і наразився на холод від критиків / Netflix

Netflix сьогодні випустив анімаційний спіноф Stranger Things: Tales From ’85 — і перші рецензії виявилися передбачувано стриманими. Серіал намагається повернути магію ранніх сезонів, але в підсумку пропонує лише безпечнішу та менш насичену версію оригіналу.


Дія розгортається між другим і третім сезонами — у 1985 році, коли команда підлітків із Гокінса вже святкує перемогу над Виворотом. Звісно, ненадовго: нові монстри у вигляді розумних потойбічних ліан швидко повертають усіх до справи. До групи приєднується нова героїня — Ніккі з яскравим рожевим волоссям та хистом до механічної інженерії, яку озвучила Одеса А’зіон.

Серіал отримав рейтинг TV-PG замість TV-14 оригіналу — тобто формально орієнтований на молодшу аудиторію. Вчительку природознавства, маму Ніккі, озвучила Джанін Гарофало. Критик The Hollywood Reporter Енджі Хан пише:

“Є рівно дві з половиною причини дивитися Tales From ’85 — якщо ви буквально дитина, якій ще зарано дивитися оригінал, або якщо ви фанатик-максималіст, що споживає будь-який контент усесвіту”

Анімація краща, решта — ні

Яскрава й чітка анімація справді виграє порівняно з каламутним CGI пізніх сезонів живого серіалу. На цьому переваги, по суті, закінчуються. Новий акторський склад озвучення намагається відтворити інтонації оригінальних виконавців — і лише Бракстон Квінні в ролі Дастіна та іноді Джолі Хоанг-Рапапорт у ролі Макс справляються переконливо. Решта звучить як неточні копії.


 

Ніккі — єдиний персонаж, якому дозволено розвиватися, оскільки вона не з’являється в подальших сезонах і не зв’язана канонічними обмеженнями. Саме тому вона й виглядає живою на тлі решти. Хан зазначає: в ній відчувається потенціал того, яким міг би стати весь серіал, якби автори наважилися ризикнути.

Раніше ITC писав про те, що Netflix анонсував анімаційний спіноф у стилі суботніх мультиків.

Спецпроєкти
"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки
Зірка “Дивні дива” + “оскарівський” режисер: Netflix екранізує роман Міллі Боббі Браун

Джерело: The Hollywood Reporter

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати