Голодні ігри: світанок перед жнивами / Lionsgate

Lionsgate випустила промо-відео до шостої частини “Голодних ігор” — і в ньому вперше мигнули одразу два нові обличчя легендарних персонажів.





У рекапі франшизи, який зводить разом усі попередні п’ять фільмів і закінчується коротким поглядом на “Голодні ігри: Світанок перед жнивами”, глядачі вперше бачать Кіліана Калкіна у ролі Цезаря Фліккермана — молодої версії харизматичного телеведучого Ігор, якого в оригінальній трилогії грав Стенлі Туччі. Буквально за кілька секунд до цього промайнула Майя Хоук у ролі Вайрес — переможниці 49-х Голодних ігор, яку пізніше зіграла Аманда Пламмер у “Полум’ї”.

Обидва персонажі у новому фільмі виступають менторами, а не трибутами. Дія розгортається за 24 роки до подій оригінальної “Голодних ігор” — на 50-х Іграх, відомих як Друга Почверть Приборкання. Саме тоді правила кардинально змінилися: замість звичних 24 трибутів кожен район виставляє вдвічі більше учасників — 48 підлітків, один переможець.





Зірковий склад приквела

Як ми писали раніше , в центрі сюжету — 16-річний Геймітч Абернаті у виконанні Джозефа Зади. В оригінальній трилогії цього ж персонажа грав Вуді Гаррельсон, тут він наставник Катніс і Піти. Серед інших відомих імен: Ельзасе Фаннінг як молода Еффі Трінкет, Джессі Племонс як Плутарх Хевенсбі, Ральф Файнс як президент Коріолан Сноу і Ґленн Клоуз. Повернуться й Дженніфер Лоуренс та Джош Хатчерсон — схоже, у флешфорварді.

Режисером виступає Френсіс Лоуренс, який знімав усі попередні частини франшизи, а сценарій написав Біллі Рей. Раніше ITC повідомляв, що одну з ролей у фільмі через відкритий кастинг отримав фанат серії Девон Сінглтарі з Флориди.

Кінофраншиза “Голодні ігри” зібрала у світовому прокаті понад $3,3 млрд, а найкасовішою частиною залишається “У вогні” 2013 року з $865 млн. Перший приквел — “Балада про співочих птахів і змій” — 2023 року показав скромніші результати, але виявився прибутковим для Lionsgate, що й підштовхнуло студію до нової історії. Тоді ж ми докладно розбирали анонс нового приквела — ще до початку кастингу.

“Голодні ігри: Світанок перед жнивами” виходять у кінотеатрах 20 листопада 2026 року.

Джерело: GamesRadar