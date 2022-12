Twitter повторно заблокував акаунт @ElonJet та заборонив сталкінг на платформі, а Ілон Маск подав до суду на Джека Суїні за переслідування

Днями Джек Суїні, який стоїть за твіттер-акаунтом @ElonJet, що відстежує приватний літак Ілона Маска, заявив через особистий обліковий запис, що його обліковий запис для відстеження літака потрапив у тіньовий бан. Обмежуватися лише тіньовим баном адміністрація Twitter не стала і незабаром повністю заблокувала обліковий запис @ElonJet, а через кілька годин додатково заблокувала особистий обліковий запис Джека Суїні та десятки інших акаунтів, якими він керував.

Але на цьому історія не закінчилась. Надалі Twitter ненадовго розблокувала обліковий запис @ElonJet, а потім знову заблокувала. Зараз при відвідуванні акаунтів @ElonJet та Суїні демонструється повідомлення, що дія облікового запису припинена. Twitter також блокує посилання на версії трекера Elon Jet на інших соціальних платформах, таких як Instagram та Facebook. При спробі опублікувати в Twitter певні посилання на трекер літаків Ілона Маска Суїні на інших платформах відображається повідомлення про те, що посилання потенційно небезпечне.

Схоже, поки що в Twitter немає жорсткого фільтра для блокування таких посилань, і все ж таки вдається опублікувати деякі альтернативні посилання на версії трекера на інших платформах. Ймовірно, незабаром і ці обхідні шляхи буде заблоковано. У будь-якому випадку абсолютно ясно, що Twitter активізує свої дії проти Суїні та його облікових записів, попри «прихильність» генерального директора Twitter Ілона Маска свободі слова. У листопаді він заявляв, що має намір «не блокувати обліковий запис, який слідкує за моїм літаком».

Раніше обліковий запис Mastodon, що належить Суїні, опублікував скріншот із поясненням причин блокування початкового акаунту Суїні. Це було зроблено за порушення правил Twitter проти «маніпулювання платформою та спаму». Але Маск сказав, що блокування могло бути викликане чимось іншим.

Пізніше він додав, що за машиною одного з його дітей їхав переслідувач, думаючи, що в ній Ілон Маск. Маск написав, що ініціюватиме судові позови щодо Суїні та організацій, які сприяли заподіянню шкоди його сім’ї.

Twitter оновила свою політику щодо конфіденційної інформації, заявивши, що передача інформації про місцеперебування у реальному часі є порушенням правил:

Twitter також пояснила зміни правил через свій обліковий запис @TwitterSafety. Платформа видалятиме твіти, що повідомляють інформацію про місцеперебування в реальному часі, і призупинить роботу облікових записів, призначених для публікації таких відомостей. Користувачі можуть поділитися своїм поточним місцем розташування або чужим «минулим» місцеперебування, яке компанія зараз визначає як «не в той же день».

You can still share your own live location on Twitter. Tweets that share someone else’s historical (not same-day) location information are also not prohibited by this policy.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) December 14, 2022