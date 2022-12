Twitter видав тіньовий бан акаунту @ElonJet, що відстежує переміщення літака Ілона Маска

Джек Суїні, котрий стоїть за скандальним твіттер-акаунтом @ElonJet, що відстежує приватний літак Ілона Маска, заявив через особистий обліковий запис, що його обліковий запис для відстеження літаків потрапив у тіньовий бан.

Суїні розповів, що анонімний співробітник Твіттеру повідомив йому, що його обліковий запис @ElonJet було обмежено. Щоб обґрунтувати свої твердження, Суїні поділився внутрішнім повідомленням у Твіттері від Елли Ірвін, нового глави Twitter з питань довіри та безпеки, з проханням піддати обліковий запис @ElonJet «жорсткою VF [фільтрації видимості]»: «Команда, будь ласка, негайно застосуйте жорстку VF до @elonjet».

Internal messages obtained by a anonymous Twitter employee explained to me that on “Dec 2 2022 your account @elonjet was visibility limited/restricted to a severe degree internally.”

Коли обліковий запис отримує тіньовий бан у Твіттері, стає важче знайти профіль та повідомлення користувача. Маск поділився деякими подробицями цієї практики у «Твіттер-файлах». Деякі користувачі, зі свого боку, вже помітили, що вони не можуть знайти обліковий запис Суїні @ElonJet за допомогою пропонованих імен користувачів в Twitter.

У коментарях минулого місяця Маск зазначив, що він підтримує активний обліковий запис «@ElonJet» у Твіттері, навіть якщо він представляє прямий ризик для особистої безпеки:

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022