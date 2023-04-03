У 2026 році ракета SpaceX Starship відправить на Місяць найбільший місяцехід FLEX – розмірами із позашляховик Jeep Wrangler

Хоча ракета SpaceX наступного покоління ще не запущена, це не заважає компанії бронювати рейси Starship. Стартап Astrolab повідомив про підписання угоди зі SpaceX про резервування місця в безпілотній вантажній місії Starship, яка може бути запущена в середині 2026 року.

«Це перший комерційний контракт SpaceX щодо доставлення вантажу на поверхню Місяця», – сказав Джарет Метьюз, генеральний директор Astrolab.

При цьому він додав, що його компанія була одним із кількох замовників, які забронювали місце в рамках майбутньої місії.

Astrolab займається створенням транспортного засобу, який зможе перевозити обладнання, припаси та людей по поверхні Місяця. Ровер Flexible Logistics and Exploration (FLEX) за розмірами можна порівняти з Jeep Wrangler. Таким чином, він трохи більший, ніж марсохід NASA Perseverance. Він буде оснащений роботизованою рукою для допомоги при роботі з вантажем і зможе рухатися зі швидкістю до 15 миль на годину (близько 24,1 км/год). За задумом, FLEX може перевозити до двох астронавтів.

Як стверджує Astrolab, FLEX стане найбільшим місяцеходом, що пересувається поверхнею супутника. За словами Метьюза, Astrolab вже має клієнтів, які очікують використання марсохода для перевезення вантажів під час місії Starship 2026 року. Дивлячись у майбутнє, Метьюз сказав, що FLEX може допомогти у створенні постійної присутності людини на Місяці та за його межами.

«Зрештою наша мета – мати флот транспортерів як на Місяці, так і на Марсі», – сказав він. «І я справді думаю, що розглядаю ці транспортні засоби як каталізатори позаземної економіки».

Джерело: Engadget