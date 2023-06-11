У Cyberpunk 2077 з’явиться українська мова. І всі деталі про DLC «Ілюзія свободи»

Анонс, про який потрібно написати окремо — разом із виходом сюжетного доповнення «Ілюзія свободи» (26 вересня 2023 року) до Cyberpunk 2077, яке анонсували щойно на презентації ігор Xbox, українська текстова локалізація з’явиться і в основній грі CD Projekt.

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Українська локалізація Cyberpunk 2077

Так, це і є той самий анонс, на який CD Projekt натякали наприкінці минулого року.

«Дуже радію, що українські гравці незабаром зможуть зануритися у світ Кіберпанку нашою рідною мовою. Ми в CD PROJEKT RED хотіли виявити нашу підтримку цієї частини нашої спільноти та віддати належне їм визнання, а особисто я дуже пишаюся і тішуся тим, що мала змогу допомогти втілити цей задум. Не можу дочекатися, щоб поділитися з вами результатами нашої роботи вже в вересні цього року». Стрільчук Марія, менеджерка проєкту локалізації, яка контролювала процес створення українського перекладу для Cyberpunk 2077 та «Ілюзії свободи»

В CD Projekt одночасно працювали над українським перекладом основної гри та доповненням.

«Для нас як локалізаційної команди додавання українського перекладу до Cyberpunk 2077 було захопливим викликом. Завжди цікаво додавати нові мови до створеної гри, особливо коли йдеться про такий великий проєкт, як Cyberpunk 2077. Робота над основною грою та доповненням тривала одночасно, що дещо ускладнило цей процес. Нам знадобилося більше року, щоб перекласти та адаптувати понад мільйон слів із діалогів, внутрішньоігрового тексту й інтерфейсу. Після цього проводилося масштабне тестування, щоб забезпечити якнайкращі враження для українськомовних гравців. Я щиро сподіваюся, що українська спільнота насолоджуватиметься кожною хвилиною гри». Александр Радкевич, старший менеджер проєктів локалізації, який стежив за виробничим процесом української локалізації Курс POWER BI Вивчайте Power BI для аналізу даних та досягнення успіху вашого бізнесу! Дізнатись про курс

Доповнення Phantom Liberty, яке розробники характеризують як шпигунський трилер, привнесе нову сюжетну лінію з багатьма персонажами, зокрема з таємним агентом Соломоном Рідом у виконанні Ідріса Ельби, а також нові побічні завдання, різноманітні заняття у відкритому світі тощо. За сюжетом, орбітальний літак президентки Нових Сполучених Штатів Америки збито над найнебезпечнішим районом Найт-Сіті і Ві доведеться її рятувати.

Трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty з офіційними українськими субтитрами

Системні вимоги

Реліз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 26 вересня 2023 року на PS5, Xbox Series та ПК. Передзамовлення вже відкрили на усіх платформах, включно зі Steam. Ціна DLC — 449₴. А OLDboi вже встиг пограти та випустив відео, де ділиться першими враження від майбутнього доповнення Cyberpunk 2077.