У Fallout London робота-спікера озвучить справжній керівник парламенту

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Велика модифікація гри Fallout 4, Fallout London, отримає колишнього спікера Палати представників Великої Британії Джона Беркоу як актора озвучання свого роботизованого колеги.

Керівник проєкту Fallout London Дін Картер розповів у Discord, що постапокаліптична версія столиці Великої Британії все ще матиме спікера Палати представників — у моді посаду обійматиме робот. Його озвучить Джон Беркоу, який був спікером з 2009 по 2019 рік.

«Уявіть собі, що ви у Fallout London і відчуваєте себе таким щасливим, маючи в команді всіх талановитих акторів озвучування, а потім посилюєте її ще більше завдяки тому, що у нас є [два] актори «Доктора Хто» … Але вишенька на торті? Хто краще представить нашу модифіковану версію спікера Палати, як не версія робота, озвучена самим Джоном Беркоу?», — написав Картер.

Fallout London мав вийти 23 квітня 2024 року, але розробник основної гри Bethesda оголосила про несподіване оновлення для Fallout 4, яке затримало випуск. Раніше Картер скаржився, що Bethesda, яка дала зрозуміти, що знає про Fallout London, не повідомила команду патч. «Це, через відсутність кращого терміну, дещо збентежило нас», — сказав Картер. Тим часом у магазині GOG, який є партнером проєкту, підтвердили, що Fallout London не можна буде грати з версією Fallout 4 з Epic Games Store, оскільки магазин не підтримує скасування оновлення.

Джерело: vg247

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