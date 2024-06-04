Новини Ігри 04.06.2024 о 22:34 comment views icon

Фанатський рімейк Fallout 2 буде RPG у відкритому світі та вийде в Steam

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Андрій Русанов

Автор сайту

Фанатський рімейк Fallout 2 буде RPG у відкритому світі та вийде в Steam

Гра Fallout 2 нещодавно тримала нову хвилю цікавості завдяки популярності серіалу Fallout від Amazon. Команда ентузіастів створює рімейк Fallout 2 у стилі на та рушії ігор Bethesda та хоче вийти в Steam.

У нещодавньому інтерв’ю The Gamer Деміон Дапонте, відеоредактор-фрілансер, який очолює команду розробників Project Arroy з понад 100 моддерів, розкрив деякі подробиці проєкт. Команда намагається переробити другу частину серії у сучасну рольову гру з відкритим світом на рушії Fallout 4. Оскільки оригінальна гра була недостатньо великою, команда також розширить світ і запропонує для дослідження скорочену версію Сан-Франциско.

Фанатський рімейк також переробить деякі механізми оригіналу, такі як випадкові зустрічі, які здаються їм зайвими, поверне класичний Pip-Boy та деякі речі з New Vegas, щоб розширити погляд на Нову Каліфорнійську Республіку. Силова броня з Fallout 4 також повернеться — розробник вважає, що те, як вона працює, має більше сенсу порівняно з варіантами Fallout 3 та New Vegas.

Хоча дата випуску Fallout 2 Project Arroyo ще не відома, існує велика ймовірність, що створений фанатами рімейк буде випущений у Steam. «Це просто платформа, яка є у кожного, до неї простіше отримати доступ, простіше оновлюватися, простіше встановлювати гру — вона ефективніша. Нам потрібно було б визначити всі особливості, щоб у вас були Fallout 2 і Fallout. 4 та всі DLC останньої, щоб переконатися, що немає юридичних проблем, але ми все ще розглядаємо це». Більше інформації про рімейк Fallout 2 можна знайти на Discord.

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