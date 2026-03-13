В Glovo оцінять: дослідники створили швидкісного велоробота та навчили його тріалу 

Роботизована платформа UMV / RAI

Дослідники з Інституту робототехніки та штучного інтелекту (RAI) створили велоробота Ultra Mobility Vehicle (UMV). Він швидко рухається, тримає баланс, маневрує, перестрибуючи через перешкоди та навіть стає на одне колесо.





Двоколісний велоробот успішно справляється з динамічним маневруванням, не поступаючись навичками досвідченим велосипедистам. Як зазначають співавтори розробки Бен Боксер та Сурья Сінгх, ключовим завданням робототехніки є пошук балансу між здатністю роботизованих платформ швидко рухатись та успішно долати різні типи місцевості.

“Колеса забезпечують ефективність, а ноги допомагають долати сходи, бордюри та нерівну місцевість. У підсумку доводиться обирати між тим, наскільки складним, дорогим та енергомістким має бути робот, і тим, наскільки він здатний долати невідомі перешкоди під час руху. Ми постійно поверталися до того факту, що велосипедисти-тріалісти та гірські велосипедисти щодня долають цей розрив”, — зазначають розробники.

Розробники надихались трюками, які виконують досвідчені велосипедисти, зокрема, здатністю швидко рухатись різними типами місцевості, перестрибувати через перешкоди та балансувати на одному колесі. Вони взялись створити двоколісного робота з велосипедною рамою, здатного відтворювати ці самі трюки.





“Ми запитали себе: а що, якби взяти той самий формфактор і наділити його здатністю динамічно змінювати положення своєї маси — подібно до того, як велосипедист зміщує своє тіло — використовуючи компактний шарнірний механізм і сучасне управління на основі машинного навчання? Наша головна мета полягала в тому, щоб показати, що для досягнення спортивних рухів робота не потрібна десятка ступенів свободи. Ми хотіли продемонструвати, що робот на велосипедній основі, який має всього п’ять керованих ступенів свободи, може рухатися з високою швидкістю, динамічно зберігати рівновагу та перестрибувати перешкоди, які вищі за самого робота”, — розповідає Бен Боксер.

Як пояснює Сурья Сінгх, головною відмінністю є просторово-механізована система з’єднання між важким головним блоком та рульовою рамою. Більша частина маси робота міститься саме у головному блоці, включно з акумуляторами, обчислювальними компонентами та виконавчими механізмами.

Ці механізми дозволяють роботу точно розподіляти власну масу, присідати, а потім підстрибувати або зміщуватись вбік для підтримки рівноваги. Команда використала підхід навчання з підкріпленням. Навчання повністю проводилось у симуляції, а потім переносилось на реальну роботизовану платформу.

“Це важливо, оскільки багато з цих дій, такі як “поворот із вилянням”, коли робот повертається на місці, швидко зміщуючи переднє колесо вбік, не були явно запрограмовані. Вони виникли як рішення, знайдені алгоритмом навчання самостійно”, — наголошує Боксер.

Це дозволяє роботу автономно визначати найоптимальнішу послідовність рухів для успішного виконання маневрів. Дослідники планують невдовзі вдосконалити платформу та продемонструвати її функціональність у широкому діапазоні застосувань.

“З погляду практичного застосування, поєднання швидкості, компактних розмірів та здатності долати перешкоди, дозволяє використовувати UMV у міських умовах доставки, міжміських перевезеннях по перетнутій місцевості або для інспекції в умовах, де більш габаритний транспортний засіб не може проїхати”, — підкреслює Бен Боксер.

Наразі співробітники RAI планують нові дослідження, спрямовані на подальше підвищення продуктивності свого робота та розширення його можливостей. Зрештою вони сподіваються повністю подолати розрив між моделюванням та реальними експериментами, забезпечивши тим самим найкращу готовність UMV до навігації в непередбачуваних та динамічних умовах.

Джерело: TechXplore