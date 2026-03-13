В Glovo оцінять: дослідники створили швидкісного велоробота та навчили його тріалу 

Олександр Федоткін

Роботизована платформа UMV / RAI

Дослідники з Інституту робототехніки та штучного інтелекту (RAI) створили велоробота Ultra Mobility Vehicle (UMV). Він швидко рухається, тримає баланс, маневрує, перестрибуючи через перешкоди та навіть стає на одне колесо.


Двоколісний велоробот успішно справляється з динамічним маневруванням, не поступаючись навичками досвідченим велосипедистам. Як зазначають співавтори розробки Бен Боксер та Сурья Сінгх, ключовим завданням робототехніки є пошук балансу між здатністю роботизованих платформ швидко рухатись та успішно долати різні типи місцевості.

“Колеса забезпечують ефективність, а ноги допомагають долати сходи, бордюри та нерівну місцевість. У підсумку доводиться обирати між тим, наскільки складним, дорогим та енергомістким має бути робот, і тим, наскільки він здатний долати невідомі перешкоди під час руху. Ми постійно поверталися до того факту, що велосипедисти-тріалісти та гірські велосипедисти щодня долають цей розрив”, — зазначають розробники.

Розробники надихались трюками, які виконують досвідчені велосипедисти, зокрема, здатністю швидко рухатись різними типами місцевості, перестрибувати через перешкоди та балансувати на одному колесі. Вони взялись створити двоколісного робота з велосипедною рамою, здатного відтворювати ці самі трюки.


“Ми запитали себе: а що, якби взяти той самий формфактор і наділити його здатністю динамічно змінювати положення своєї маси — подібно до того, як велосипедист зміщує своє тіло — використовуючи компактний шарнірний механізм і сучасне управління на основі машинного навчання? Наша головна мета полягала в тому, щоб показати, що для досягнення спортивних рухів робота не потрібна десятка ступенів свободи. Ми хотіли продемонструвати, що робот на велосипедній основі, який має всього п’ять керованих ступенів свободи, може рухатися з високою швидкістю, динамічно зберігати рівновагу та перестрибувати перешкоди, які вищі за самого робота”, — розповідає Бен Боксер.

Як пояснює Сурья Сінгх, головною відмінністю є просторово-механізована система з’єднання між важким головним блоком та рульовою рамою. Більша частина маси робота міститься саме у головному блоці, включно з акумуляторами, обчислювальними компонентами та виконавчими механізмами.

Роботизована платформа UMV та її можливості / RAI

Ці механізми дозволяють роботу точно розподіляти власну масу, присідати, а потім підстрибувати або зміщуватись вбік для підтримки рівноваги. Команда використала підхід навчання з підкріпленням. Навчання повністю проводилось у симуляції, а потім переносилось на реальну роботизовану платформу.

“Це важливо, оскільки багато з цих дій, такі як “поворот із вилянням”, коли робот повертається на місці, швидко зміщуючи переднє колесо вбік, не були явно запрограмовані. Вони виникли як рішення, знайдені алгоритмом навчання самостійно”, — наголошує Боксер.

Це дозволяє роботу автономно визначати найоптимальнішу послідовність рухів для успішного виконання маневрів. Дослідники планують невдовзі вдосконалити платформу та продемонструвати її функціональність у широкому діапазоні застосувань.

“З погляду практичного застосування, поєднання швидкості, компактних розмірів та здатності долати перешкоди, дозволяє використовувати UMV у міських умовах доставки, міжміських перевезеннях по перетнутій  місцевості або для інспекції в умовах, де більш габаритний транспортний засіб не може проїхати”, — підкреслює Бен Боксер.

Наразі співробітники RAI планують нові дослідження, спрямовані на подальше підвищення продуктивності свого робота та розширення його можливостей. Зрештою вони сподіваються повністю подолати розрив між моделюванням та реальними експериментами, забезпечивши тим самим найкращу готовність UMV до навігації в непередбачуваних та динамічних умовах.

Раніше ми писали, що штучна шкіра з графену наблизить тактильні відчуття роботів до людських.

Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин

Люди не потрібні: Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ

Джерело: TechXplore

Машинний зір: новий чип для безпілотних авто виявляє небезпеку в 4 рази швидше за людей
Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо
У Кореї створили OLED-капелюх, який "пригнічує" випадіння волосся на 92%
Коли фантастика стає реальністю: 7 культових пристроїв з фільмів, що стають реальними технологіями
Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор "повітрям"
На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
Власники ШІ-датацентрів створюють в США "тіньову мережу" приватних електростанцій на газі
Intel представила процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus
Новий 3D-принтер друкує електродвигун одним циклом по 50 центів за "штуку”
Вчені доробили залізо-нікелевий акумулятор Едісона з 1900-х років: зарядка за секунди і 12 000+ циклів
Австралія запустила надруковану на 3D-принтері гіперзвукову ракету на водні
Австралійські дослідники розробили новий спосіб прихованої передачі даних
Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто
ШІ зі швидкістю світла: крихітний фотонний чип вирішує проблему енергоспоживання датацентрів
Штучна шкіра з графену наблизить тактильні відчуття роботів до людських
Люди не потрібні: Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ
DLSS відновлює зображення у Kingdom Come Deliverance 2 з 38×22p
Дослідники створили екологічну водну батарею, яка витримала 120 000 циклів
Новий душ Kohler економить споживання води до 80%: брудну очищує та використовує повторно
