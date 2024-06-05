Asus виготовила молот Тора Мйольнір — це не зброя, а ДБЖ з функцією зарядної станції

Marvel зробила молот Тора дуже популярним, а Asus показала модель, що працює, на Computex 2024. Щоправда, атакувати когось з Mjolnir не дуже вдала ідея, але в ньому теж є електрика — бо це джерело безперебійного живлення (ДБЖ) та зарядна станція.

Попри те, що джерела безперебійного живлення можуть бути корисними для забезпечення працездатності комп’ютера та пристроїв під час перебоїв у електропостачанні, вони не такі потрібні для більшості, щоб люди думали про них. Mjolnir від Asus розроблений, щоб зацікавити користувачів у ДБЖ, також він пропонує багато додаткових функцій.

ДБЖ «Мйольнір» схожий на перевернутий молот Тора. Насправді «ручка» — це ліхтарик, який заряджається бездротовим способом, коли він знаходиться на основі. У темному будинку під час відключення електроенергії він буде корисним.

«Молот» має чотири електричні розетки, два порти USB Type-A 10 Вт та два порти USB-C, на 100 Вт і 65 Вт. Цифровий дисплей показує, скільки від повного заряду 768 Вт·год залишилося у вбудованому акумуляторі, а також іншу інформацію про споживання пристроїв. Пристрої з підтримкою Qi можуть заряджатися від бездротової зарядки зверху.

Asus вперше оприлюднила вигляд цього пристрою у квітні, коли можна було подумати, що це першоквітневий жарт. Проте зараз в Україні джерела живлення — це зовсім не смішно, а молот Тора від Asus може стати у пригоді.

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Джерело: Tom`s Hardware

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