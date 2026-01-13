Новини Ігри 13.01.2026 comment views icon

У Steam стартував Фестиваль детективів — Disco Elysium, Sherlock Holmes та інші зі знижками до 90%

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

У Steam стартував Фестиваль детективів — Disco Elysium, Sherlock Holmes та інші зі знижками до 90%
Sherlock Holmes The Awakened / Frogwares

У Steam стартував Фестиваль детективів — перший тематичний розпродаж 2026 року для фанатів “відкопати” істину .

Цього року Valve проведе кілька акцій протягом місяця, заповнюючи ними час між великими сезонними розпродажами. На Фестивалі детективів за нижчими цінами продають відомі Disco Elysium, Heavy Rain, Detroit: Become Human та купу глав Sherlock Holmes. Івент триватиме до 19 січня та пропонує знижки до 90%.

Ми традиційно підготували невеликий перелік з цікавими іграми: дорожчими та дешевшими на розпродажі детективних ігор в Steam.

Ігри від дорожчих до дешевших на розпродажі Steam

Нагадаємо, наступною акцією цього місяця стане Фестиваль настільних ігор. За перші п’ять місяців 2026-го Valve планує провести 13 івентів.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Битва сховищ: Amazon готує реаліті-шоу на основі Fallout Shelter
В Epic Games Store роздають адвентюру-детектив з 94% рейтингу
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
Гравці Baldur's Gate 3 завантажили 350+ млн модів — в Larian склали власний топ
В GOG додали S.T.A.L.K.E.R. G.A.M.M.A. — тепер мод можна встановити в один клік
Творці S.T.A.L.K.E.R. 2 навчатимуть розробників ігор в КПІ
Геймплейний трейлер Resident Evil Requiem: Леон Кеннеді повернувся, і тепер в нього є бензопила
Щури, котрі грають в Doom, навчилися стріляти — експеримент відродився через чотири роки
В GOG стартував Зимовий розпродаж — 1000 ігор зі знижками до 95%
Ексклюзиви Xbox не отримали жодної номінації на GOTY за останні 15 років
Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами
Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року
Геймери можуть знищити Кримський міст — у Steam вийшла українська гра Bridge Hunter
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
Ютубер прожив тиждень у Cyberpunk 2077 — у реальному житті їв, спав і робив все інше як NPC
На PS5 стартували попередні завантаження S.T.A.L.K.E.R. 2 — гра важить понад 150 ГБ
Видавництво Mal'opus представило українське видання книги Play Nice про історію Blizzard
В S.T.A.L.K.E.R. 2 додадуть "легкий дощ" і веселку з наступними патчами
Новий витік GTA 6: екс-аніматор Rockstar показав ранні кадри з Люсією та велосипедами
Сюрприз! Саудівська Аравія володітиме 93% EA після укладення угоди
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати