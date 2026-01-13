У Steam стартував Фестиваль детективів — Disco Elysium, Sherlock Holmes та інші зі знижками до 90%

У Steam стартував Фестиваль детективів — перший тематичний розпродаж 2026 року для фанатів “відкопати” істину .
Цього року Valve проведе кілька акцій протягом місяця, заповнюючи ними час між великими сезонними розпродажами. На Фестивалі детективів за нижчими цінами продають відомі Disco Elysium, Heavy Rain, Detroit: Become Human та купу глав Sherlock Holmes. Івент триватиме до 19 січня та пропонує знижки до 90%.
Ми традиційно підготували невеликий перелік з цікавими іграми: дорожчими та дешевшими на розпродажі детективних ігор в Steam.
Ігри від дорожчих до дешевших на розпродажі Steam
- Ace Attorney Investigations Collection — ₴699 (-50%)
- Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy — ₴679 (-60%)
- Pathologic 3 — ₴560 (-20%)
- Magical Girl Witch Trials — ₴480 (-20%)
- Blue Prince — ₴395 (-34%)
- The Roottrees are Dead — ₴332 (-20%)
- The Drifter — ₴332 (-20%)
- The Rise of the Golden Idol — ₴332 (-20%)
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy — ₴329 (-67%)
- Ghost Trick: Phantom Detective — ₴329 (-67%)
- The Séance of Blake Manor — ₴311 (-25%)
- Confidential Killings – A Detective Game — ₴292 (-10%)
- Shadows of Doubt — ₴257 (-50%)
- The Sinking City Remastered — ₴257 (-50%)
- Return of the Obra Dinn — ₴249 (-40%)
- L.A. Noire — ₴149 (-70%)
- Detroit: Become Human — ₴148 (-80%)
- Strange Horticulture — ₴136 (-60%)
- Sherlock Holmes The Awakened — ₴136 (-85%)
- Nobody Wants to Die — ₴133 (-80%)
- The Case of the Golden Idol — ₴129 (-50%)
- Disco Elysium – The Final Cut — ₴119 (-75%)
- Call of Cthulhu — ₴59 (-85%)
- Tales of the Neon Sea — ₴46 (-87%)
- Heavy Rain — ₴41 (-90%)
Нагадаємо, наступною акцією цього місяця стане Фестиваль настільних ігор. За перші п’ять місяців 2026-го Valve планує провести 13 івентів.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: