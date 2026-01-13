У Steam стартував Фестиваль детективів — Disco Elysium, Sherlock Holmes та інші зі знижками до 90%

Sherlock Holmes The Awakened / Frogwares

У Steam стартував Фестиваль детективів — перший тематичний розпродаж 2026 року для фанатів “відкопати” істину .

Цього року Valve проведе кілька акцій протягом місяця, заповнюючи ними час між великими сезонними розпродажами. На Фестивалі детективів за нижчими цінами продають відомі Disco Elysium, Heavy Rain, Detroit: Become Human та купу глав Sherlock Holmes. Івент триватиме до 19 січня та пропонує знижки до 90%.

Ми традиційно підготували невеликий перелік з цікавими іграми: дорожчими та дешевшими на розпродажі детективних ігор в Steam.

Ігри від дорожчих до дешевших на розпродажі Steam